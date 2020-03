Los Sussex tapan bocas en Inglaterra con su paseíllo triunfal por Londres

Llegaron, vieron y vencieron. Los Duques de Sussex dejaron a los británicos sentados días atrás en su regreso a Europa (ahora viven en Canadá, tras su dimisión de las tareas reales) con un paseíllo triunfal por Londres en el que no escatimaron en sonrisas, manitas, arrumacos y, por supuesto, buenos trajes (ella). Meghan y Enrique de Inglaterra protagonizan la portada "Hola" con una gran foto paseando bajo la lluvia, cuyas gotas gracias al Photoshop han sido transformadas en estrellas. La revista analiza "todos los mensajes tras su histórica despedida" y se hace eco del "frío" reencuentro con los Duques de Cambridge, Guillermo y Catalina. Al otro lado del charco, en Nueva York, Marie-Chantal Miller ha abierto por enésima vez las puertas de su "impresionante" casa y la enseña para "Hola" junto a su hija, Olympia. Un reportaje que es un clásico ya en el currículum de la esposa de Pablo de Grecia. Para menos alegrías está Imanol Arias, al que la revista ha fotografiado con cara de pocos amigos. Y es que el juez le pide 27 años de cárcel por presunto delito fiscal. A Ana Duato algo más: 32 años. Antonio y Mercedes, los Alcántara de "Cuéntame", están a un paso de la cárcel y los españoles contienen la respiración por si tienen que ver a los cabeza de la familia más querida del país entre rejas.



Cuenta "Lecturas" que el omnipresente coronavirus ha llegado al colegio de Santa María de los Rosales, donde estudian Leonor y Sofía, las hijas de los Reyes. Pero la portada es para otra Sofía, Suescun, y su futuro marido, Kiko Jiménez, que no pierden ocasión de criticar a Gloria Camila, ex del chico. Además, Belén Esteban abre las puertas de su casa recién recuperada (por orden judicial) a Toño Sanchís, quien por lo visto la dejó patas arriba.



Por esto último apuesta "Semana" en su portada, reportaje que completa con otra noticia: Sanchís se muda a un casoplón tras tener que dejar la casa de Belén Esteban. Hay fotos del trasiego de camiones, sofás y muebles. Jorge Javier, eterno presentador de "Sálvame", regresa a los escenarios tras una temporada parado por motivos de salud. A "Semana" se lo cuenta todo en una entrevista.



"No está en mis planes jubilarme", dice orgullosa Ana Rosa Quintana en "Diez Minutos" a cuenta de una entrevista que le hace Rosa Villacastín. Aconseja trabajar en lo que a uno le gusta y no rodearse de palmeros. La revista reserva hueco para contar la tragedia de los Alcántara con sus líos judiciales, describir el regreso de Meghan y Enrique a Londres y, por si alguien la echaba de menos, hablar del último concierto de Isabel Pantoja. "Reaparece en el escenario con un gran enfado". Ahí queda eso.