El corazón en tiempos del coronavirus

Nada puede ayudar a entretener y distraer más que una buena ración de revistas del corazón para conocer las andanzas de los famosos patrios y también de los de fuera. La prensa rosa ha llegado puntual a los quioscos (LA NUEVA ESPAÑA se distribuirá el sábado con "Lecturas" y el domingo, con "Hola"), si bien es inevitable que el coronavirus que todo lo invade no se cuele también en las portadas. Aparte, los famosos no son extraterrestres y como todo hijo de vecino guardan cuarentena para evitar el contagio o están convalecientes por haber enfermado.



En "Hola" han optado por hacer protagonistas a la legión de profesionales sanitarios y de otras ramas que estos días trabajan para contener el virus y curar a la población. "Arriba los corazones. Todos adelante con ánimo y esperanza" titulan sobre un dibujo con la silueta de médicos y enfermeros de todo el mundo. La revista reserva hueco además para tres piezas de actualidad. Por un lado, la decisión de Felipe VI de romper vínculos con su padre Juan Carlos I tras conocerse la existencia de fondos de éste último en un paraíso fiscal. El Rey de España no quiere ni un duro de la herencia paterna, algo que también afecta a su hija y heredera, la Princesa de Asturias, Leonor. Romance confirmado el de Ana de Armas y Ben Affleck: antes de que el coronavirus se instalase en nuestras vidas, fueron pillados paseando abrazados por la playa. Consejos para afrontar estos días en casa los da el torero Francisco Rivera, que aparece en portada con su hijo Curro. "Papel de padre en tiempos difíciles", describe "Hola".



"Lecturas" lleva a portada a Jorge Javier: "Es el momento de hacer balance de nuestras vidas". El presentador cuenta cómo afronta la cuarentena, una que también pasa Lidia Lozano por posible contagio. El plató de "Sálvame" está desolado sin muchos de sus colaboradores. En la revista no se andan con medias tintas para describir lo que ha pasado en la Casa Real, que tachan de "escándalo". Y resumen: "El Rey expulsa a su padre por corrupción".



Un "terremoto" es lo que han sufrido en Zarzuela, según "Semana". Aquí, Terelu Campos desahoga: "Estoy atemorizada por mi madre". La hija pequeña de María Teresa Campos no puede ver a ésta por temor al contagio, especialmente peligroso entre las personas con patologías previas como son ellas. "Quédate en casa" es el grito de moda estos días. En la revista eligen a Chenoa, Cristina Cifuentes y Raquel Bollo para apuntalar el mensaje con su ejemplo y consejos. Mientras, al otro lado del Atlántico, "Supervivientes" sigue adelante no sin problemas. Allí está la hija de Rociíto Carrasco Mohedano y nieta de Rocío Jurado, Rocío Flores, quien da vueltas a la complicada relación con su madre.



"Felipe VI deja a su padre sin sueldo". Así titula "Diez Minutos" sobre una fotografía de ambos protagonistas. Ana de Armas y Ben Affleck se han convertido en la "pareja sorpresa" en Hollywood. Además, Cristina Pedroche, Belén Esteban y Pilar Rubio encabezan el listado de famosos del "yo me quedo en casa". Hay que dar ejemplo.