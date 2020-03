El corazón se encoge con la muerte de Carlos Falcó

La tristeza y el llanto invaden las portadas de la prensa rosa (LA NUEVA ESPAÑA llegará a los quioscos y al resto de puntos de venta por toda Asturias junto a "Lecturas", el sábado, y "Hola", el domingo), en las que el coronavirus se ha colado sin piedad. Toca despedir a personajes habituales del mundo del corazón, un corazón hoy tocado, encogido y dolido.



Todas las revistas dan su último adiós a Carlos Falcó.



"Hola" habla de él como el "protagonista de una vida de película" y elige una foto grande junto a su hija más mediática, Tamara, que tuvo con su segunda mujer, Isabel Preysler. "Te quiero y eres el mejor padre que jamás pude desear", le dijo Tamara el pasado 19 de marzo, Día del Padre, un día antes de morir. También hay una imagen para Esther Doña, su última esposa y "su compañera valiente en su última batalla". Además, la revista da "todos los detalles" del nacimiento de Matilda Torretta Ortega, una niña que pese a llegar en los tristes tiempos del coronavirus lo hace con un pan bajo el brazo. Es nieta de Amancio Ortega, el dueño de Zara y demás marcas, de quien "Hola" destaca su apoyo a la lucha contra el virus. Marta Ortega, su hija, dio a luz días a tras a la niña en La Coruña. Una niña, no hay que olvidar, que tiene su cuota de sangre asturiana, ya que su abuela materna es ovetense: la diseñadora Carmen Echevarría. El torero Enrique Ponce se ha recluido en su finca cordobesa estos días y cuenta para la revista cómo son estos días.



"Lecturas" habla del mal momento de Tamara, "destrozada" en el funeral de su padre. Acompaña el texto con una foto de ésta, con guantes y mascarilla, vestida de negro. Una de las firmas de la revista, Pilar Eyre, aborda la difícil semana de los Reyes de España y describe cómo "tembló" su matrimonio debido a las sospechas de contagio de Letizia, lo que le obligó a guardar cuarentena en plena crisis de Zarzuela por los fondos ocultos del Rey Juan Carlos. La Reina no pudo estar al lado, como quisiera, de su marido Felipe VI. "Supervivientes" sigue adelante en la lejana Honduras, en pleno Caribe, y da munición A los comentaristas de "Sálvame". Para la revista habla Mila Ximénez, quien asegura que Rocío Flores, hija de Rociíto, echa de menos a su madre, con la que lleva años sin hablarse.



Tamara centra la atención de "Semana" en el reportaje de la muerte de Carlos Falcó. La revista destaca las cariñosas palabras que la hija dedicó al padre junto a una foto de ambos de hace años. También figura en portada otra triste muerte por el coronavirus, la de Lucía Bosé. La actriz de 89 años no pudo superar el contagio. Marta Ortega y Carlos Torretta son otra de las parejas de la semana, en este caso por la feliz noticia del nacimiento de su hija Matilda. Y un mensaje optimista del Dúo Dinámico, de plena actualidad por el éxito de su canción, "Resistiré", convertida en todo un himno para la población española confinada estos días en los hogares.



Otra pareja que cuenta las horas para ver la cara de su bebé es la de María Lapiedra y Gustavo, de los que "Diez Minutos" recoge su última escapada a la costa (antes de la crisis de la pandemia) ilustrada en portada con un posado a orillas del mar de lo más romántico. A su lado aparecen la hija y el yerno de Amancio Ortega, noticia por tener ya en brazos a su hija. De nuevo la gran referencia es para Carlos Falcó y la triste despedida de su hija Tamara. Y noticias de cómo pasan los famosos el confinamiento: en este caso, "Diez Minutos" cuenta que el actor Alex González se ha encerrado con su novia.