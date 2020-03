Dani Rovira anuncia que tiene cáncer

El cómico y actor Dani Rovira ha utilizado las redes sociales para compartir una desgarradora noticia: tiene cáncer.



"Hace una semana que me lo han diagnosticado, aunque llevaba ya meses arrastrando cierto cansancio y malestar. Si decido hacer esto público es porque, para lo bueno y para lo malo, soy un personaje público. Y antes de que comience el circo de especulaciones y sensacionalismo en cierta prensa y en redes sociales, prefiero ser yo la fuente principal de información", ha comenzado diciendo en Instagram.



"Tengo cáncer. Ya tiene nombre y apellidos: LINFOMA DE HODGKIN. Hoy es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el 'bicho'", ha continuado.





Rovira ha añadido en su mensaje dedicado a sus seguidores que. "Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones", ha escrito."Eso sí, pasaré a formar parte de esacuando las defensas y el sistema inmunitario empiecen a fallarme en unos días, así que tendré que cuidarme, cuidar y dejarme cuidar un poco más", ha continuado Rovira."Estaremos peleando y protegiéndonos en casa, con mis tres perretes y con mi compañera de vida, Clara. Cuento con el cariño 'telemático' de mi familia y mis amigos.".