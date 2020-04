Antonio Banderas, solo y aislado en Málaga

El coronavirus se abre paso en España sin importarle si entra en un palacio, en un chalet, en un ático de lujo o en un piso de 30 metros cuadrados. La cuestión es que ha puesto la vida de todos patas arriba y ha hecho reaccionar a la sociedad.



Las revistas llevan a su portada a los Reyes de España y la intensa agenda que han desplegado en los últimos días para conocer el trabajo que hacen sanitarios, fuerzas de seguridad y demás profesionales en la lucha contra el virus: Letizia, dentro de las cuatro paredes de Zarzuela, por videconferencias, debido a que acaba de cumplir la cuarentena por temor a haberse contagiado, y Felipe VI, junto a ella o bien con alguna salida como la que hizo al hospital de campaña del Ifema de Madrid.



"Hola" recoge: "Los Reyes unen fuerzas en la lucha contra el coronavirus". "Semana" destaca las primeras imágenes de Letizia tras la cuarentena, al igual que "Diez Minutos". El del COVID-19 es un tema, tristemente, que llena las portadas de la prensa rosa, que llega al quiosco puntual este miércoles 1 de abril. LA NUEVA ESPAÑA se entregará el sábado con "Lecturas" y el domingo, con "Hola".

Ésta última revista centra su portada en una exclusiva con Antonio Banderas. El actor malagueño pasa el estado de alarma en Málaga, en soledad, sin su novia Nicole. "Se ha quedado atrapada en Ginebra", desvela Banderas, quien lanza un mensaje optimista: "Vamos a salir reforzados de esta crisis". Habla Isabel Preysler, de la que nada se sabía en las últimas semanas. Dedica unas cariñosas palabras a su exmarido Carlos Falcó, fallecido el pasado 20 de marzo. "He sentido muchísimo su pérdida, a pesar de nuestro divorcio mantuve con él una gran amistad", señala Preysler, quien con el Marqués de Griñón tuvo a su hija Tamara. Dani Rovira y Clara Lago también centran la atención. Tras conocerse que el actor padece cáncer, han sido infinitas las muestras de apoyo que le han llegado: "No me faltan fuerzas ni ganas para salir de esta". La portada se completa con dos reseñas sobre la familia real inglesa: los Duques de Cambridge, quienes son "la esperanza", un titular que figura junto a una foto de sus tres hijos aplaudiendo durante la cita de las ocho de la tarde en apoyo al personal sanitario; y lo exDuques de Sussex, que liberados desde hoy mismo de sus cometidos institucionales como miembros de los Windsor se instalan cerca de Hollywood.



"Lecturas" opta por seguir las andanzas de los televisivos Adara y Gianmarco, quienes han roto, cuenta ella algo sorprendida. Rosario Mohedano, sobrina de Rocío Jurado (e hija de Rosa Benito y Amador Mohedano; prima de Rociíto Carrasco), se erige en "mediadora de la familia, como lo era mi tía". Y no le faltará trabajo dado los líos que hay entre unos y otros. Jorge Javier Vázquez se suma a la legión de famosos que luchan contra la expansión del coronavirus y avisa: "La única solución es quedarse en casa".



"Miedo e impotencia" dicen tener Bertín Osborne y su mujer Fabiola. El matrimonio posa para "Semana" y cuenta cómo afrontan estos días confinados en casa con sus hijos. Malú está en la recta final del embarazo, que le ha pillado en plena crisis sanitaria. "Me paso el día comiendo y llorando", desvela la cantante y pareja de Albert Rivera. No muy bien lleva el estado de alarma Mila Ximénez, quien cuenta un problema de salud que tiene.



En "Diez Minutos" recogen el consejo de María Teresa Campos: "Pasad estos días lo mejor posible". También llevan a portada a Malú, aunque en este caso destacan otras declaraciones: "Me ha dado por bailar y limpiar". Y la revista recoge también las valientes palabras de Dani Rovira. "No tengo miedo".