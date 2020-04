La vida en la playa de Elsa Pataki, un lujo más que nunca

Siempre quedará el quiosco rosa para dejar volar la imaginación y recrearse con la vida de esos famosos (la de algunos, quizás cada vez menos) que a uno le gustaría disfrutar. Las publicaciones llegan esta semana cargadas de referencias al coronavirus y cómo éste ha trastocado el devenir del mundo del corazón patrio. Aunque siempre hay alguna ventana para huir del COVID y en este caso la abre "Hola" en su portada con una foto playera de Elsa Pataki (¡quién si no!) en su "paraíso" australiano. La revista (que llegará el domingo al quiosco junto a LA NUEVA ESPAÑA) recoge la vida de la actriz y su familia en las antípodas: haya o no coronavirus es raro el mes que no se les ve por la arena, surfeando, chapoteando en el mar y luciendo sus cuerpos serranos.

Con todo, "Hola" dedica la portada a Ester Doña, viuda del Marqués de Griñón, quien habla por primera vez tras el fallecimiento de éste: "Nos creímos los dos que era inmortal". Confinada en su casa, no ha podido darle la despedida que le gustaría y destaca "lo cariñosos" que los hijos de Carlos Falcó han sido con ella. Otra reseña para una triste despedida: la de Alfonso Cortina, gran amigo de Falcó. El empresario deja viuda a Miriam Lapique. En Ronda está pasando la cuarentena Lourdes Montes, mujer de Fran Rivera. La sevillana se ha quedado (ella y muchos más) sin su querida Feria de Abril, pero es optimista y piensa ya en la que se hará en septiembre. Alice Campelo, mujer del futbolista Álvaro Morata, desvela que el niño que espera será eso, niño, varón. Será el tercero de la pareja.



Gianmarco y Adara, dos televisivos del momento que quieren aprovechar el tirón, siguen a lo suyo. Esta vez ocupa él la portada de "Lecturas" (el sábado, en el quiosco con LA NUEVA ESPAÑA) para contar que se ha ido a Italia desengañado: "He sido el tonto que no se entera de nada". La revista desvela que Malú prevé parir en casa al hijo que espera junto a Albert Rivera (del que nada se sabe) por temor a contagiarse. Con su cuñada Gloria Camila pasa Antonio David la cuarentena. Y el aislamiento ha pillado al hijo de Yvonne Reyes de cumpleaños. El joven cuenta que los problemas con su padre (quiere demostrar que es Pepe Navarro) le han hecho madurar primero.



En "Semana" Raquel Mosquera cuenta sus penurias. A ella, como a miles de autónomos en este país, el COVID le ha obligado a cerrar su negocio de peluquería. También el de su marido. Además, ha muerto su suegro y no han podido despedirle. Ortega Cano pasa la cuarentena lejos de su mujer Ana María Aldón, que está en la isla de "Supervivientes". La revista asegura que este hecho "les separa". No se sabe a quién: si a la pareja, si a la familia€ "Semana" también lleva a portada a los Reyes de España y su trabajo: Letizia aparece en una foto en plena videoconferencia, Felipe, con mascarilla. A una revisión ginecológica ha tenido que ir Elena Tablada, quien cuenta las horas para dar a luz.



La empresaria hace doblete pues también aparece en la foto (junto a su marido) en la portada de "Diez Minutos", donde se ocupan principalmente de Isabel Pantoja. La cantante dice que lo está pasando "muy mal" y que no tiene "ganas de nada". Pasa el aislamiento con su madre, lejos de sus hijos y nietos, con los que está en contacto permanente. Y triste situación la del cómico Arévalo, que anuncia que su hija Nuria tiene cáncer. El artista pone buena cara al mal tiempo y aparece en una foto con ella, ambos sonrientes.