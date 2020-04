Los músicos asturianos, todos a una con el "Asturias" de Víctor Manuel

Asturias, si yo pudiera, si yo

supiera cantarte...

Se puede. Y se sabe: los versos de Pedro Garfias dedicados a Asturias, convertidos a fuerza de emociones por el cantautor mierense Víctor Manuel en el segundo himno del Principado, suenan hoy más alto y más coral que nunca gracias a un vídeo en el que una treintena de artistas asturianos ofrecen una versión grabada desde sus casas. El confinamiento ha unido a músicos de todo tipo y condición, con el hijo del ferroviario actuando de locomotora creativa: de Melendi y Igor Paskual a Chus Pedro y Beatriz Díaz, pasando por Pablo Moro, Anabel Santiago, Ana Nebot, Tina Gutiérrez, Eva Hevia o Marisa Valle Roso.

Vayamos a la génesis: David Feito, de "El sueño de Morfeo", tuvo la idea de "ayudar a los asturianos a estar unidos en estos tiempos difíciles". Y por eso, explica a LA NUEVA ESPAÑA, "considerábamos que era una buena idea unirnos unos cuantos artistas asturianos en torno a una canción de las más emblemáticas que tenemos en nuestra región". Con aditivos colectivos: "Queremos, además, que la gente se una a nosotros en la parte final de la canción grabándose un vídeo mientras canta con nosotros el "Sola en mitad de la Tierra" y lo suba a sus redes con el hashtag #AsturiasCantaEnCasa. El deseo principal es que participaran músicos de todos los estilos para representar al máximo este espíritu de unión con el que nace la idea, y aunque es imposible incluir a todos, al menos que toda la escena musical asturiana se sienta identificada". Y que quede claro: "¡Cuando los asturianos nos unimos para algo no hay quien nos pare! Pedimos que se unan a nosotros y cantemos a una sola voz que Asturias es invencible".

Víctor Manuel recuerda a este diario que "me avisó Guti, el gaitero, de que David Feito quería proponerme grabar 'Asturias' con varios compañeros de trabajo, les conocía a todos y algunos son amigos de hace muchos años y he trabajado con ellos. Me pareció bien la idea. Me pidieron un play-back (pista de audio sin voz), les envié dos diferentes, una grabada en Londres con arreglo de Geoff Westley para el LP 'Por el Camino'(1982) y la otra que pertenece a 'Tiempo de cerezas' (1989), que finalmente fue la que utilizaron, grabada en Bolonia (Italia), con arreglo de Roberto Costa. Me dieron instrucciones para cantar mi parte y así lo hice".

A Víctor Manuel le han llegado en estos días "muchos vídeos desde balcones donde canta 'Asturias' mucha gente, siento que como homenaje al personal sanitario que se juega literalmente la vida por hacérnosla mejor a los demás. Me emocionan y agradezco que esos versos escritos por Pedro Garfias en 1937 a los que yo puse música en 1981, tengan tan larga vida y lleguen hasta este presente que nunca habíamos vivido, que nos está poniendo a prueba y seguirá retándonos muchos años, presiento".

El poema de Pedro Garfias es para Víctor Manuel un ejemplo de "resistencia, rebelión ante un orden impuesto y ahora tiene idéntico significado pero ante un enemigo emboscado, brutal, que no sabe de fronteras ni ideologías".

Y el gaitero José Manuel Fernández Gutiérrez, "Guti", pone la nota final: "Es un momento en el que la música y los músicos tenemos que dar un paso adelante y qué mejor manera que hacerlo unidos. Estar al lado de todos estos artistas es emocionante y poder llegar al público, a los asturianos, aún más, es una obligación para todos nosotros".