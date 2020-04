El mensaje frustrado de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía

Los españoles no verán a Leonor y a Sofía dando un mensaje o apoyando a los sanitarios y a las fuerzas de seguridad como sí han hecho otros niños de casas reales europeas. No, al menos hasta que el "paquidermo" que es la maquinaria de Zarzuela lo autorice. Con un poco de suerte esto será para cuando el coronavirus, si dios quiere, sea una pesadilla pasada y una enfermedad más o menos dominada, lo que da idea de la lentitud de las decisiones en el entorno de los Reyes de España. Lo cuenta Pilar Eyre en "Lecturas". La periodista asegura que su madre, la Reina Letizia, propuso que las niñas tuvieran algún gesto público y en la Casa del Rey todo fueron dudas y evasivas, algo que ha disgustado como poco a la monarca. En portada, la revista recoge también el "terror" de Terelu Campos a que su madre enferme; la angustia de Ana Obregón, con su hijo Alex estos días hospitalizado; y el relato de Mercedes Milá, a la que el estallido de la crisis sanitaria pilló en Roma.



Noticias alegres en la Casa de Alba, donde el futuro si todo va según lo previsto habrá nueva duquesa. De momento, duquesita. Y es que Sofía Palazuelo, la esposa de Fernando Fitz-James Stuart, hijo del actual Duque de Alba, está embarazada. De cuatro meses. "Hola" lo vende como gran exclusiva, si bien comparte el honor con "Semana", donde dan un dato más: que el bebé que viene en camino para la casa de los actuales Duques de Huéscar será niña. Ambas revistas también comparten en portada a la Infanta Elena, pillada en la calle haciendo recados, bien provista de mascarilla y sin problemas para hablar con los reporteros, a los que transmitió su miedo estos días por sus hijos, Froilán y Victoria. "Hola" completa con Chenoa, que después de pasarse meses anunciando su boda, ahora no le queda más remedio que dejar la fecha en el aire. "En pausa", dice ella. En Miami, Anna Kournikova y Enrique Iglesias disfrutan de su nuevo retoño, Mary, una bebé pelirroja que enseñan en fotos.



"Semana" cuenta las ganas de la presentadora Carlota Corredera (y de toda España, cómo no) de abrazar a su madre. A su madre también echa de menos Rocío Flores, hija de Rociíto y en la isla de Honduras estos días, lejos del estado de alarma del coronavirus. En "Supervivientes" la joven no deja de lanzar mensajes sobre una madre con la que lleva enfadada hace años.



"Diez Minutos" cuenta que Rocío Flores está siendo "humillada" en el programa, donde le hacen bromas, se ríen de ella y su (bien podría llamarse así) abuelastra Ana María Aldón (está casada con José Ortega Cano, padrastro de Rociíto como viudo de Rocío Jurado) no la defiende. La revista anima la portada con dos privilegiadas en cuanto a hacer frente a la pandemia del coronavirus: Elsa Pataki, quien luce cuerpo en bañador junto a su escultural marido Chris Hemsworth en las playas de Australia; y Elena Ochoa, en un confinamiento de lo más sofisticado (basta ver el modelo con el que sale a las calles a comprar) en Saint Moritz, en Suiza.