El mensaje atribuido a una doctora italiana que mezcla datos ciertos y falsos

Lidia Rota Vender y sus consejos contra el coronavirus corren por el WhatsApp de teléfono en teléfono. Los mensajes la presentan como hematóloga y presidenta de la Asociación contra la Trombosis y Enfermedades Cardiovasculares de Italia (ALT) y contienen un texto, supuestamente escrito por ella, explicando qué es el coronavirus y cómo actuar para evitar el contagio, en él se mezclan información cierta y otra sin verificar o, directamente, falsa. Es cierto que Lidia Rota forma parte de la directiva de la ALT, pero no hay ninguna prueba de que ella sido quien lo escribió e inició su difusión.

En Italia, la prensa y los medios de comunicación ha desmentido el origen que se le atribuye al mensaje. Algunos han admitido haber caído en la confusión, dando veracidad al texto, "al mezclar elementos ciertos con otros cuestionables".

"La infección de coronavirus no provoca resfriado 'con nariz mojada' o tos con catarro, sino tos seca y áspera", se lee en el texto atribuido a la doctora italiana, y eso es cierto. "El virus no resiste el calor y muere si está expuesto a temperaturas superiores a los 26 y los 27 grados" y para acabar con él hay que tomar "bebidas calientes como infusiones o caldos", se añade, pero los médicos ya han advertido de que la ingesta de líquidos no tiene nada que ver con el proceso de infección y que beber líquidos a alta temperatura puede ser contraproducente para la prevención del contagio, ya que pueden dañar las mucosas de la garganta y la boca.

El mensaje también indica cuanto tiempo permanece activo el SARS-2 sobre superficies metálicas, en la ropa y en las manos, pero los científicos no tienen certeza sobre ese dato, por ahora, y lo único confirmado es que varía de unas horas a varios días. Lo cierto es que hay que limpiar y desinfectar teclados, teléfonos móviles, pomos y todos los objetos que se tocan a menudo y lavarse a menudo las manos.

Hay que desconfiar de la supuesta información que circula por WhatsApp y las redes sociales, y cotejarla siempre con fuentes cualificadas, como el Ministerio de Sanidad o la Organización Mundial de la Salud (OMS).