El periodista deportivo Manolo Lama da positivo por COVID-19

El periodista deportivo Manolo Lama confirmó ayer que ha dado positivo en la prueba del COVID-19. El popular locutor, explicó cuál es su situación en una conexión en directo con su programa en la cadena Cope, "Tiempo de juego".

Lama habló con el conductor del programa, Paco González, para compartir cuál es su actual situación después de dar positivo en el test: "Ayer me hicieron el test serológico y el resultado es infección por COVID-19. Mi cuerpo está venciendo el virus". Y continuaba diciendo: "Ahora me quedan unos días encerrado en la habitación, pero estoy bien. El virus ataca a las zonas más sensibles, a mí me ha atacado a la garganta".

Manolo Lama es uno de los periodistas deportivos más populares del país, especialmente desde que formó dúo profesional junto a Manu Carreño, con quien copresentó durante varias temporadas Deportes Cuatro y "Los Manolos", apodo con el que se llegó a conocer a la pareja. Tras su traumática y nunca explicada salida de Mediaset en septiembre de 2016 -Lama siempre ha culpado a Paolo del fin de "Los Manolos"-, el periodista se incorporó a la Cope, donde es colaborador en programas como "Tiempo de juego" y "El partidazo".