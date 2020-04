Cannes, Venecia y San Sebastián unen sus fuerzas

Los festivales de cine más importantes y prestigiosos del mundo, entre los que figuran el de Cannes, la Mostra de Venecia o el de San Sebastian, formarán parte de "We Are One: A Global Film Festival", un evento virtual que ha organizado YouTube como solución de emergencia por la pandemia del coronavirus. A partir del 29 de mayo y durante diez días, esta iniciativa digital ofrecerá gratis y al público de todo el mundo una programación escogida de festivales de cine.