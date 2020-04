"The last of us II" llegará más tarde

Sony anunció que retrasa el lanzamiento de los videojuegos para Play Station 4 "The last of us. Part II" y "Ghost of Tsushima" por las dificultades en la producción derivadas de la pandemia de COVID-19. Estaba previsto que la segunda parte de "The Last of Us" saliese al mercado el próximo 29 de mayo, una fecha que ahora se ha retrasado hasta el 19 de junio; mientras que "Ghost of Tsushima", originalmente previsto para el 26 de junio, no llegará a las tiendas digitales hasta el 17 de julio.