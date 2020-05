La hija bloguera de Boris Johnson da consejos para vestirse durante el confinamiento

Tiene 26 años y es la primogénita del primer ministro británico, Boris Johnson, que, por cierto, ha vuelto a ser padre. Es discreta, vive con su novio y escribe de moda como bloguera. Para ahora Lara Lettice Johnson-Wheeler ha dado un salto cualitativo y ha firmado un texto en el "Vogue" británico sobre cómo se ha vestido estos días confinada en su casa, que no está en Londres sino en Oxfordshire, en el campo.

"Estoy haciendo esfuerzos para no comprar ropa extra, insegura de mis ingresos futuros y consciente de que este no es el momento adecuado para gastar. Estar alejada de la ropa, combinado con no tener adónde ir, me hizo perder la confianza en mí misma", admite.

La joven asegura que su "uniforme" estos días son dos sudaderas, un vestido, una falda y un chándal. Eso sí, alguna de las piezas llevan la firma de Prada o de Issey Miyake. También ha explicado que se ha comprado dos diademas de Prada. "Necesitaba algo para recordarme que a veces, en medio de toda esta incertidumbre, está bien usar la moda para recordar quién soy hoy".

La joven, que también da consejos en el portal de compras de lujo Farfetch acerca de cómo tener estilo, no es muy comunicativa a la hora de hablar de su padre, con el que desde que es ministro apenas ha aparecido en público. Es más, cuando el Reino Unido todavía no se había tomado en serio la llegada de la pandemia a mediados de marzo, ella ya se dejaba ver con una mascarilla.