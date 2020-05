Tania Llasera sufre un accidente doméstico

Tania Llasera se ha visto obligada a abandonar el confinamiento después de sufrir un pequeño accidente doméstico con su hija Lucía. La presentadora ha compartido con sus seguidores de Instagram una fotografía donde se la podía ver con una tirita de Hello Kitty en su nariz.

Llasera ha explicado en sus stories de Instagram que esta noche ha sido de lo más ajetreada en su casa y que ha parado los dientes de su hija con la nariz.

Un accidente que le ha obligado a acudir al dentista, pues seguramente alguno de sus dientes haya sufrido algún daño. En su salida, Tania Llasera ha tenido que responder dos veces ante la policía pues las autoridades la han preguntado por qué se encontraba fuera de casa en el horario en el que no está permitido el paseo en los adultos menores de 70 años.

"Hello Kitties... Cosas que pasan... golpes nocturnos que te obligan a ir al dentista y todo. Me ha parado la policía 2 veces por no estar en mi horario en la calle, lo cual me parece perfecto", comenzaba explicando para añadir después: "MADRID vayamos con cuidado por favor. Día no se cual ya. He dejado de contar los días. Será como el día 55? Desde el 11 de marzo....".