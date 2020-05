El clan de las Campos, afectado por el coronavirus

Tamara Falcó es la nueva Marquesa de Griñón. Su padre, Carlos Falcó, fallecido el pasado marzo a causa del coronavirus, le ha legado el título. "Hola" desvela la decisión del malogrado marqués, cuyas últimas voluntades ya son conocidas por todos sus hijos. Así las cosas, en portada aparece una radiante Tamara ataviada con una diadema. Otro de los títulos de Falcó, el del marquesado de Castel-Moncayo, va a parar a su primogénito, Manuel. Más datos (por ejemplo, cómo sale parada la viuda, Esther Doña) habrá que buscarlos en el interior de la revista, que se reparte los domingos con LA NUEVA ESPAÑA. Otras dos noticias más y de las buenas: Ana Obregón está pletórica porque su hijo Álex Lequio evoluciona positivamente del cáncer que padece; y Elena Tablada y Javier Ungría son ya papás de Camila, a la que presentan en la revista.



Exclusiva en "Lecturas" (que se entrega junto a LA NUEVA ESPAÑA los sábados en el quiosco) a cuenta de las Campos: Carmen Borrego tiene coronavirus. En portada aparece también una llorosa Rocío Flores, hija de Rociíto Carrasco y nieta de Rocío Jurado. Resulta que la segunda no quiere irse a la televisión (o sea, a dar el espectáculo) a saludar en el programa "Supervivientes" a su hija. Nada de extrañar, pues no se hablan desde hace unos cuantos años. El cantante Omar Montes, antaño emparentado con el clan Pantoja (salió con Chabelita), enseña en "Lecturas" su "lado más desconocido". El chico se dedica estos días a repartir comida y productos de limpieza entre la gente necesitada. Un buen paseo es lo que se ha dado Marta López (una de las tres patas del trío más famoso de la cuarentena patria) junto a sus hijos y su exmarido. La revista destaca que la presentadora se refugia en su ex después de descubrir junto a media España que su novio Alfonso Merlos se había confinado con Alexia Rivas, periodista. Por si alguien no lo recuerda, el primero intervino por videoconferencia en un programa de televisión desde su casa, por la que pululaba Rivas, que se cruzó sin querer por detrás como su madre la trajo al mundo. Es lo que ahora se conoce como el "Merlos Place".



A este mismo caso dedica su portada "Diez Minutos", con una gran foto de la familia de López en el citado paseo, aunque añaden un dato: ella dice (algo despechada) que Merlos estaba muy celoso de su exmarido, Jorge Cabeza. La revista aborda también la situación de dos parejas: la de Gloria Camila, también en una foto de paseo y con su novio David, con el que sigue; y la de la cantante Merche, que ha roto con su novio Arturo tras siete años.



"Semana" ilustra portada con otro paseo, el de Eva González y Cayetano Rivera, que estiraron las piernas con su niño por Mairena de Alcor (Sevilla), donde pasan el aislamiento. "Más unidos que nunca", destaca la revista. De Marta López, también en esta portada, destaca que ha recibido una buena noticia con su contrato en Telecinco. Inés Ballester ha superado el coronavirus: "Ha sido más duro que el cáncer". Y a Rosa López parece que la cuarentena le ha venido con un novio bajo el brazo: "Estoy de nuevo enamorada".