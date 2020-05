Santiago Segura desvela el sorprendente sitio donde guarda las cenizas de su padre

Si algo ha traído el confinamiento es ir conociendo cada vez más los espacios de las casas de los famosos. Hoy ha sido el turno del actor y director Santiago Segura que está de promoción con su película 'Padre no hay más que uno 2'. El conocido artista aparecía en su estudio y desde 'Espejo Público' le pedía que les mostrara el recinto... El padre de Calma y Sirena, se encontraba en su estudio y como 'muchas personas' tiene sus hobbies, aficiones y recuerdos. Entre ellos unas figuras en 3D de distintas personalidades referentes como Fredy Mercury, etc.

Son muchos los que siempre quieren saber donde guardan los trofeos y premios los rostros conocidos y de hecho hay algunos actores que han confesado que guardan sus oscar en el cuarto de baño. Emma Thompson explicaba que los tenía en el váter porque cree que es el único sitio donde quedan bien. Ella tiene dos por 'Regreso a Howard's End' (1992) y por el guión de 'Sentido y sensibilidad' 1995, Kate Kinslet tiene por 'The Reader' (2008), Juliette Binoche por 'El paciente inglés' (1996), Sean Connery por 'Los intocables de Eliot Ness', Susan Sarandon por pena de muerte en 1986 los de Mejor Actriz protagonista por 'Acusados' (1988) y 'El silencio de los corderos' (1991), y Lionel Richie obtuvo el socar a la mejor canción en 1985 por 'Noches de sol' y cuenta con 4 Grammys, que esos no sabemos donde los tiene.

Segura no guarda un oscar, todavía, pero hay algo muy especial que tiene en su lugar de trabajo, y son las cenizas de su padre. Este fallecía de un cáncer, y supuso una terrible pérdida para el intérprete de 'Torrente'. Santiago Segura les enseñaba la bolsa de las cenizas de su padre que tiene en una estantería, algo que sorprendía a los conductores del programa, pero no veíamos en muchas películas que ¿muchas veces estas presidían en una urna, un salón?

Santiago Segura no ha dado más explicaciones -aunque decía en su tono, "es que no se pueden esparcir por ahí"- del asunto pero lo cierto es que para muchas personas anónimas, sus fallecidos se convierten en un gran bastión, en una inspiración de buena suerte, en un alma de protección y los guardan en los lugares más insospechados para otros que no comparten su visión: habitaciones, baños, e incluso en el maletero de un coche para que les proteja y acompañe siempre.

Eso por no recordar cuando Keith Richards revelaba en su biografía Life lo que le sucedió con las cenizas de su padre: "Como perro viejo que soy, dije que (la declaración a NM) se sacó de contexto. Ni lo negué ni lo admití. La verdad del asunto es que después de tener las cenizas de mi padre en una urna negra durante seis años, porque no tuve fuerzas para esparcirla a los vientos, finalmente planté un robusto roble inglés para esparcirlo alrededor. Y cuando quité la tapa, un hilo de las cenizas se volaron y cayó en la mesa. No podía simplemente limpiarlo, así que pasé mi dedo por encima y me esnifé el residuo. Cenizas a cenizas, de padre a hijo". Sea como fuere, el guitarrista de los Rolling Stones, en declaraciones a 'Mirror', comentaba que no le importaría que sus hijas esnifaran sus cenizas el día que falleciera como él mismo hizo con su padre: "Yo mismo les dejaré la pajita".