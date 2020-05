Homenaje musical de Barbra Streisand

La cantante y actriz Barbra Streisand rindió su particular homenaje al personal médico que está en primera línea de la lucha contra el coronavirus con la canción "You'll never walk alone (Nunca caminarás solo)", que publicó en redes sociales junto con un montaje con diversas imágenes de sanitarios. Se trata del mismo tema compuesto por el dúo Richard Rodger y Oscar Hammerstein, que entonó en la gala de los premios "Emmy" en 2001 poco después de los atentados del 11S.