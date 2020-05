Cara Delevingne y Ashley Benson rompen en pleno confinamiento

Dice el dicho popular que no hay mal que cien años dure, aunque en tiempos de pandemia, coronavirus y confinamiento algunos puedan ponerlo en duda. Lo que no ha durado cien años es el amor entre Cara Delevingne y Ashley Benson, una de las parejas más mediáticas y fashion victims del famoseo internacional y, para algunos, imagen reinvindicativa e icónica del colectivo LGTI.

Según ha confirmado la revista "People", la modelo y la actriz han roto su relación sentimental hace unas semanas, en pleno confinamiento que ambas estaban pasando en Los Ángeles. Tal vez la intensa convivencia impuesta y obligada por la reclusión ha hecho mella en la pareja, pero lo cierto es que, hace apenas dos meses, Cara y Ashley mostraban todo su amor en Instagram celebrando el Día de los Enamorados con un beso y cómplices mensajes de afecto y cariño. Al parecer, ha sido Cara la que ha abandonado el domicilio conyugal para irse a refugiar a casa de una amiga. La última vez que la pareja fue vista en público fue a finales de febrero en el desfile que la firma Hugo Boss celebró en Miami. Tal vez sea un paréntesis en una relación que siempre ha causado admiración entre sus fans por su discreción, y compromiso.

Javier Sánchez ya no es hijo de Julio Iglesias. La Audiencia Provincial de Valencia ha revocado la sentencia del Juzgado de primera instancia que estimó la demanda de paternidad presentada por el hijo de la bailarina portuguesa María Edite Santos contra el cantante, que vuelve a tener ocho hijos. La Sala, ha estimado los recursos de apelación de Iglesias y la Fiscalía, y coincide en que se trata de "cosa juzgada", pues ya fue objeto de pronunciamiento judicial años atrás. Lo fue en Castellón a principios de los años 90 y más adelante en Marbella. En cambio, el Juzgado que entendió que la aportación de una prueba genética que le daba una coincidencia altísima con Julio José Iglesias, otro de los hijos del artista, daba pie a solicitar una prueba de ADN al cantante. Al negarse Iglesias, el titular dictaminó que los indicios "y el evidentísimo parecido físico" entre ambos eran suficientes para estimar la demanda.

Atrevida y rompedora, Kim Kardashian, que tiene un don especial para reinventarse se muestra, en esta ocasión, más radical y transgresora convirtiendo su melena en una atractiva piel de serpiente. La empresaria, toda una impulsora de tendencias, que se atreve con estilismos minimalistas, sofisticados, sexis, futuristas o deportivos, también marca estilo en cuestiones de maquillaje y peluquería.

La "celebrity" ha publicado en su cuenta de Instagram, que tiene más de 168 millones de seguidores, una rompedora imagen con un nuevo estampado de serpiente en su cabello, a juego con sus uñas y el top que viste en la imagen. Kardashian muestra una melena que es como una pequeña obra de arte, creada por el estilista Chris Appleton, "probablemente uno de mis proyectos favoritos, el cabello con estampado de serpiente de @kimkardashian". Pasa de un pelo negro azabache a uno platino o rosa empolvado en un suspiro, los tintes ni le impone ni le aterran, al contrario, siente pasión por las nuevas técnicas de coloración, a juzgar por los últimos resultados. ¿Cómo se consigue? Esta estampación se ha realizado con una técnica de pixelado que consiste en aclarar y oscurecer ciertas zonas del cabello logrando que la melena que se transforme en cada movimiento y con un aspecto de textura tridimensional.

Kevin Spacey ha asegurado que se puede poner en la situación personal de todos aquellos que han perdido su trabajo a causa de la pandemia del coronavirus. En un vídeo grabado en su casa, el actor compara su caída en Hollywood tras las acusaciones de abuso sexual con la crisis sanitaria y económica provocada por este virus y que afecta a tantos ciudadanos en todo el mundo.

"No creo que sea una sorpresa para nadie que mi mundo cambió completamente en otoño de 2017", explica el protagonista de American Beauty y Sospechosos habituales, y añade: "Mi trabajo, mis relaciones y mi posición en mi propia industria desaparecieron en cuestión de horas. Y si bien es posible que nos hayamos encontrado en situaciones similares, aunque por razones muy diferentes, sigo creyendo que algunas de las situaciones actuales son muy parecidas a la mía".

Unas declaraciones que no han dejado indiferente y que han generado mucha controversia en las redes sociales: "Tengo empatía por lo que se siente cuando te dicen que no puedes volver al trabajo, o que puedes perder tu trabajo, es una situación de la que no tienes absolutamente ningún control", afirma el actor.

No está claro que la situación de pandemia mundial sea el mejor momento para una reaparición pública y una reivindicación personal en vista de los precedentes de Spacey, pero el actor quiere dejar claro que su mundo se vino completamente abajo: "Estaba tan ocupado definiéndome que cuando paré, no tenía ni idea de qué hacer. Me pregunté lo que nunca me había preguntado, 'si no puedo actuar, ¿quién soy?". Igualito que los cientos de miles de afectados por el covid-19.