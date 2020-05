Kevin Spacey compara su crisis laboral con la causada por el virus

"Una mañana después de haber subido una receta a Instagram, me llamaron de la productora del programa para ver si me interesaría concursar en la siguiente edición", propuesta que aceptó "rápidamente", e incluso pasó a una segunda fase en la que recibió unas claves para acceder a las "masterclases" online del programa. "Sinceramente, creo que lo hice bastante bien y así me lo hicieron saber gente de la productora", e incluso dieron una fecha de comienzo.