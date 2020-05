Un fan intenta asesinar a Ariana Grande

Ariana Grande ha sufrido un intento de asesinato por parte de uno de sus fans. Fue el pasado 14 de marzo cuando el presunto admirador, de nombre Fidel Enríquez, allanó la casa de la cantante en Florida (Estados Unidos). Por fortuna, Ariana Grande no estaba en ese momento en la vivienda, aunque í estaba su madre, Joan Grande.

Enríquez fue detenido en el interior de la propiedad de la cantante, después de que los vecinos alertasen a las autoridades, según precisa el portal especializado en noticias del espectáculo "TMZ". El fan no estaba armado, pero en el interior de la mochila que llevaba se encontraron varias notas manuscritas en las que Henríquez no dejaba dudas de sus intenciones: "Quiero matar a Ariana Grande", había escrito.

Tras comprobar el contenido de los documentos, la madre de Ariana Grande denunció a Henríquez. Tres días atrás, se dictó una orden de alejamiento contra el fan que estará vigente durante cinco años. Pero para Joan Grande y su hija la medida no es suficiente.

La madre de la cantante, de hecho, llegó a pedir cárcel para Henríquez durante el juicio. "Como resultado de las acciones del señor Henríquez" afirmó, en su declaración oficial, "he sufrido y sigo sufriendo angustia emocional. Temo que el señor Henríquez venga a mi casa en el futuro".

Ante el temor que le despierta un nuevo allanamiento, Joan Grande ha reforzado las medidas de seguridad en la casa de su hija. Una medida similar a la que tomó después de que un grupo terrorista atentase en Manchester durante un concierto de su hija. En el atentado murieron 22 personas.

Justin Bieber

El final del proceso contra Fidel Henríquez llega en plena campaña de lanzamiento del nuevo sencillo de Ariana Grande, "Stuck with U", una canción en la que la joven artista, de 26 años, une fuerzas con Justin Bieber, y que tiene un objetivo benéfico. La canción se estrenó ayer.

"Los beneficios de las reproducciones y ventas se donarán a la organización First Responders Children's Foundation, que financia ayudas y becas para los hijos de los profesionales de salud, emergencias y seguridad que trabajan durante esta pandemia global", explicó Grande en su perfil de Instagram.

El lanzamiento de la canción llega dos meses después de que Bieber publicara su disco "Changes", que iba a acompañarse de una gira que ha tenido que cancelar por el coronavirus. Por su parte, Grande se ha sumado a varias campañas para tratar de mitigar los efectos que está produciendo la crisis del coronavirus.

Como ejemplo, la semana pasada se sumó a una iniciativa benéfica, "We've Got You Covered", que venderá mascarillas personalizadas e inspiradas en artistas del pop para recaudar fondos. Asimismo, la autora de "thank u, next" habría accedido a páginas webs y foros donde interactúan sus seguidores, algunos de los cuales contaron sus problemas financieros. Varios usuarios aseguraron que, después de que Grande leyera sus mensajes, recibieron donaciones en sus cuentas.