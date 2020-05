Máximo Huerta se queda sin programa en Televisión Española

Máximo Huerta ha decidido mirar con esperanza al futuro tras conocerse la suspensión de su programa en Televisión Española. La cadena pública ha decidido sustituir de la parrilla "A partir de hoy", el espacio capitaneado por el que fuera ministro de Cultura.

Tras conocerse la noticia, Máxim o Máximo -como se le conocía públicamente hasta hace unos meses- ha agradecido todos los mensajes que ha recibido en un storie en su perfil de Instagram: "Gracias por tanto mensaje de cariño. Llegué al programa con ilusión y rodeado de grandes colaboradores y un equipo que ha dado el 100%. Me voy de TVE orgulloso de los datos obtenidos y tranquilo por el resultado de 'A partir de hoy'. Me gusta la tele. Me gusta comunicar. Me gusta ilusionarme. Y me gusta irme con una sonrisa. ¡Que la vida es muy corta para sumar disgustos! ¡Y menos ahora!".

Además, el escritor se despertaba con un mensaje de lo más esperanzador para todos sus seguidores: "Amanece. Nuevo día. La vida es muy corta para alargar los disgustos. ¡A volar!".