Rociíto rompe su silencio para cerrar la boca a su hija

Rocíito, hija de Rocío Jurado y madre de Rocío Flores, ha decidido romper su silencio en "Hola", que anuncia la entrevista en portada junto a una foto de la protagonista "en un momento de grandes cambios". No desvelan nada más, solo una frase del reportaje: "Fidel y yo llevamos 20 años de glorioso encierro". Diga lo de que diga dentro, lo que está claro es que Rociíto habla para callar a su hija, en pleno concurso televisivo en el Caribe. Está en "Supervivientes", donde en varias ocasiones ha reclamado sin mucho éxito un contacto con su madre, con la que no se habla desde hace años y ha puesto en varias ocasiones a parir.



Otra foto se cuela en portada, la de Alfonso Merlos y Alexia Rivas. De paseo, con perro y muy acaramelados. Esto quiere decir que el trío más famoso de la cuarentena, el del "Merlos Place", ha derivado en dúo feliz. La pareja sigue junta confinada en casa de él como bien pudo saber media España semanas atrás. Más fotos: la de Meghan Markle y su hijo Archie, que ha cumplido un año, excusa para "Hola" para contar los secretos de su nueva mansión en Beverly Hills. Malú sale a la calle y lo hace con una mascarilla negra, pero esto no es lo importante, sino que han querido descubrir en sus dedos un anillo, quizás de compromiso con Albert Rivera. Lo que está claro es que en unos días ambos verán la cara a su bebé. Algo más tendrá que esperar Alejandra Romero, nieta de Adolfo Suárez, quien según "Hola" espera una niña y ésta se llamará como su malograda madre, Mariam. Para los que siguen confinados, Eugenia Silva tiene algunos consejos de cómo mantenerse guapa. Todo, en el interior de la revista, que el domingo se entrega en el quiosco junto con LA NUEVA ESPAÑA.



"Lecturas" sigue entregada a "Supervivientes", uno de los muchos programas de televisión que nutre sus páginas. En este caso Fani, exconcursante, cuenta cosas de la isla y sus temporales inquilinos, como el peculiar Avilés, de quien cree que "tiene que ir al psicólogo". También carga contra Rocío Flores y Ana María Aldón, mujer del abuelastro de la primera. Paz Padilla vuelve a "Sálvame" y al parecer tiene sus más y sus menos con Carlota Corredera, con la que comparte la labor de presentación. Ana Obregón no deja ni a sol ni a sobra a su hijo Álex, ingresado en Barcelona para tratarse de un cáncer. Y Carmen Borrego reconoce en una entrevista en "Lecturas" (que se reparte el sábado con LA NUEVA ESPAÑA) que ha pasado mucho miedo al conocer que sufre coronavirus.





El dúo Merlos y Rivas también salta a la portada de "Semana", en una foto igualmente de paseo pero de día diferente y en distinta pose. "Nos estamos apoyando mutuamente", dicen al unísono. Cuenta la revista que los problemas vuelven a la vida de Isabel Pantoja (si es que alguna vez se fueron) y que está preocupada. La Reina Letizia no para. Y esta semana se puso su mascarilla, su chaleco y se fue a pasar el día con los voluntarios de Cruz Roja. La familia crece en casa de David Bisbal, que anuncia que va a ser papá de nuevo con Rosanna Zanetti: "No podemos ser más felices".



En "Diez Minutos" dan cancha a Luis Miguel Rodríguez, más conocido en el mundo del faranduleo como "El Chatarrero". No se le ha ocurrido otra cosa que hablar de sus dos exnovias más mediáticas: Carmen Martínez Bordíu y Ágatha Ruiz de la Prada. "No saben estar solas", espeta el empresario. La Reina Letizia y la familia ampliada de Bisbal también son objeto de atención de la revista, que ha hablado con una exconcursante expulsada de Masterchef, Saray Carrillo, quien se queja de que fueron "a cuchillo" a por ella.