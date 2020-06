Nieves Álvarez, amor al calor de las calas en Ibiza

El verano se acerca a medida que la crisis sanitaria parece poco a poco arrinconada (o al menos controlada) y el famoseo patrio vuelve a tomar las calles, las terrazas, las playas y los lugares de moda después de varios meses confinado. En este escenario florece el romance de Nieves Álvarez, a quien "Hola" localizó días atrás en Ibiza muy acaramelada con Manuel Broseta, un jurista afincado en Madrid con el que ha empezado a salir. Él es "un reconocido abogado valenciano", con una media melena canosa, del mismo color que su barba. Que nadie piense que la modelo se saltó la norma y se fue de Madrid a Ibiza a disfrutar del sol. No. A la isla se fue a cumplir con uno de sus primeros trabajos tras la pandemia.



Del sol y el buen tiempo también disfruta Sara Carbonero en Oporto, retratada por "Hola" de paseo por la calle, estupenda con su nueva imagen con pelo corto. "Retoma con estilo el pulso de su vida", titulan junto a una foto de la periodista, con sombrero de paja, gafas de sol y vestido blanco. Ideas para el baño ofrece Laura Vecino, diseñadora y Duquesa de Feria, que enseña junto a la modelo Cristina Tosío su línea de bañadores. A la mar se han hecho Rafa Nadal y Xisca Perelló, que estrenaron en aguas de Baleares su catamarán.



Sara Carbonero también salta a la portada de "Lecturas", donde incluyen una foto con uno de sus hijos. "La nueva normalidad", titulan en la revista. Entrevistan a Elena, madre de Adara, ambas personajes de realities de televisión. No podía faltar Malú a la salida del hospital con su hija, Lucía. La saga de las Campos se cuela en la portada de mano de la más joven, Alejandra, que disfruta por las calles de Madrid con su nuevo novio: "Así es el yerno millonario de Terelu".



En "Semana" apuestan por la tía de Alejandra, Carmen Borrego, quien "sale al rescate de su familia". De esta forma titulan junto a una foto de ésta y de su marido, caminando por Madrid, cubierto su rostro por unas bonitas mascarillas de colores. "Ante la situación que tiene en casa la hija de María Teresa se ha visto obligada a tomar las riendas", resumen. "Semana" cuenta que la familia de Ana Obregón está preocupada por la actriz, que no levanta cabeza tras la muerte de su joven hijo Álex. En la Casa de Alba esperan una futura duquesita, hija del hijo del actual Duque. Cuenta "Semana" que la llamarán Rosario. La revista ha descubierto, además, que Estela Grande, ex de Diego Matamoros, supera la ruptura con éste con un futbolista del Getafe.



María Jesús Ruiz, modelo y habitual participante de programas de televisión, sigue adelante con su novio pese a las sospechas de infidelidad. Lo cuenta "Diez Minutos", que dedica casi toda la portada al tema, con fotos de la pareja por la calle. Y tres piezas más: Malu y Albert Rivera a la salida del hospital con Lucía; Toñi Moreno, que celebró 47 años, el primer cumpleaños como madre y al parecer enamorada; y Chabelita Pantoja, que disfruta del buen tiempo por las playas de Cádiz con su hijo y su novio Asraf.