Feliciano López y Chenoa, bebé y boda durante el confinamiento

"Hola" llega al quiosco con la noticia de un nuevo baby en camino, el del tenista Feliciano López y la modelo Sandra Gago. "Nacerá estas Navidades" anuncia la revista en portada para dar idea de que el confinamiento ha dado sus frutos entre el famoseo patrio, pues son ya varios los retoños que se manifiestan por estas fechas "postpandemia". No un niño pero sí una boda, o sucedáneo, es lo que dice Chenoa que ha tenido durante su aislamiento hogareño con su futuro marido Miguel. Iban a casarse ahora pero no ha podido ser por el coronavirus, así que la cantante posa en "Hola" con un vestido blanco el día fijado para las nupcias y dice que se da ya por casada durante el confinamiento. Tristes días los de Esther Doña, viuda del Marqués de Griñón, Carlos Falcó, fallecido el pasado marzo a causa del virus. Acaba de irse del palacio de El Rincón, donde vivía con su marido, ya que los hijos lo han puesto a la venta. La revista no da cuenta de si hay o no jaleo, pero deja ver que tampoco hay buena relación entre la joven viuda y la descendencia de Falcó.

Y una noticia tranquilizadora para el Ministerio de Cultura: la baronesa Thyssen no vende el "Mata Mua". No, no se refiere a su barco. Sino al cuadro de Gaugin que da nombre al primero. "Es el amor de mi vida", dice Tita en "Hola" tras una semana de polémica a cuenta de sus planes de deshacerse de varias obras que ahora cuelgan en el museo madrileño.

"Lecturas" nutre su portada de los platós televisivos de Tele 5. Hugo, que se dice "enamorado" de Ivana, es el protagonista. En una entrevista cuenta que le hubiera gustado que el test de embarazo, el que se hizo la chica, hubiera dado positivo. Elena, otra televisiva, "se refugia" en su pareja. Completan la primera plana Ana Obregón, que ha sido fotografida yendo a misa al cumplirse un mes de la muerte de su joven hijo Alex. Y no falta Rociíto Carrasco Mohedano. La primogénita de Rocío Jurado vuelve a un plató.

En "Semana" también se centran en la familia rota de Rocío Jurado. Dan cuenta del citado regreso de Rociíto a la tele "evitando" hablar de su hija. Al lado de su foto, la de sus hijos con su exmarido, la mujer de éste y el hijo de ambos. Todos han salido a celebrar el aniversario de boda de Antonio David Flores y Olga y han sido fotografiados durante un paseo. No falta foto también de la otra pata familiar, la de Ortega Cano, padrastro de Rociíto y abuelastro de sus hijos. El torero también ha salido a pasear con su hijo y su mujer, Ana María Aldón, recién llegada de la isla de "Supervivientes", donde compartió programa con Rocío Flores, hija de Rociíto y Antonio David. Una portada la de "Semana" que resumen bien los entresijos de una de las familias indispensables en el mundo del colorín español.

De hecho, Rocío Flores y Ana María Aldón también saltan a la portada de "Diez Minutos", en la que se cuela otra indispensable del cuore: María Teresa Campos. La matriarca ha dado el salto a Youtube con un programa con su amiga Meli. La revista retrata además a Ana Obregón: "Se refugia en la fe".