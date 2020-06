Un arcoíris que reconquista Asturias

Con la necesidad de luchar por la igualdad mientras se respetan las medidas impuestas por Sanidad para frenar la expansión del coronavirus. Así afronta este año la comunidad LGTB de Asturias sus celebraciones anuales del orgullo que en esta ocasión llevan por lema "distanciadas pero no silenciadas".

Conscientes de la necesidad de luchar por la igualdad en medio de una pandemia que ha vuelto a poner al colectivo en el ojo del huracán, la asociación Xega (Xente LGTB Astur) ha decidido este año trasladar a la red sus actividades reivindicativas. No habrá manifestación pero sí un acto simbólico. No habrá carrozas pero sí un concurso de fotos. No habrá conferencias pero sí charlas a través de internet. En definitiva, no habrá calle, pero sí lucha.

El artista asturiano Rodrigo Cuevas ha sido el elegido, junto a la transformista Londra, para encabezar una de las actividades más visuales de este orgullo. Ellos serán los "cebos" utilizados por Xega para llamar a la comunidad LGTB a conquistar Asturias. Se trata de que gays, lesbianas o transexuales hagan suyos los espacios más comunes del Principado.

Para ello, este fin de semana se impulsará un concurso fotográfico a través de la red social Instagram que ganará quién más "me gusta" consiga utilizando los hashtags #orgullonatural y #reconquistandoasturias.

Pero esta no será la única actividad "online". Xega también ha organizado tres charlas en la red: el lunes Rodrigo Cuevas, Les Greques y Milio Urieta hablarán de la cultura LGTB vista desde Asturias; el martes Marian Moreno impartirá un taller titulado "la diversidad en el aula"; y el viernes el perfil oficial de Instagram del Conseyu de la Mocedá transmitirá la charla "Orgullo y perjuicios". Todo ello combinado con las actividades que por su parte organiza el Centro Niemeyer, en el marco de la celebración del quinto festival de cine LGTB.

El próximo sábado, 27 de junio, será el momento de salir a la calle. Eso sí, con moderación. A las 12:00 del mediodía saldrá del estadio El Molinón, en Gijón, una bicicletada reivindicativa. Los actos en la ciuad culminarán a las 20:30 horas, cuando está convocada una pequeña concentración frente al teatro Jovellanos en la que varios miembros de Xega desplegarán la bandera arcoiris.