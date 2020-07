Paloma Cuevas y Enrique Ponce: el divorcio de una pareja modelo

El confinamiento deja de todo entre el famoseo patrio y no podían faltar las rupturas. La que desvela "Semana" es todo un bombazo en el quiosco rosa. Paloma Cuevas y Enrique Ponce se divorcian. Adiós a una de las parejas más estables, perfectas (un pelín sosa, cierto) y guapas del mundo del colorín. Llevaban 24 años casados y ni un rifirrafe. Ahora, a punto de celebrar sus bodas de plata, lo dejan.



En la revista han convertido a Belén Esteban en cocinera. Publica su primer libro de recetas y lo dedica a su madre Carmen. En una entrevista la colaboradora de "Sálvame" habla de su trabajo, de sus platos y de su mayor deseo: ser madre junto a Miguel. Completa la portada de "Semana" la baronesa Thyssen. Tita Cervera está triste, pues acaba de morir Manolo Segura, su novio de juventud y con quien tuvo a su primogénito Borja. "Pude despedirme de Manuel. Nos dio tiempo a decirnos te quiero", explica.



"Hola" apuesta también por la cocina y las recetas de otra famosa, Tamara Falcó, ganadora de "Masterchef". La hija de Isabel Preysler salta a la televisión con un programa de gastronomía y posa en portada con una imagen fresca y muy veraniega rodeada de ricos platos. Además, deja claro que no tiene ninguna prisa en convertirse oficialmente en Marquesa de Griñón, título heredado de su difunto padre Carlos Falcó. "No lo soy hasta que lo decida el Rey", espeta Tamara. Pues Felipe VI y su mujer la Reina Letizia andan estos días bastante ocupados. Han iniciado una gran gira por toda España para tomar el pulso al país tras los duros meses de confinamiento y los estragos que ha causado la crisis sanitaria. "Hola" anuncia en portada las mejores fotos de esta vuelta a España real y algunas anécdotas. Y otra ruptura, la de Fiona Ferrer y Javier Fal-Conde. La revista cuenta que se separan tras dos años de relación.



En "Lecturas" Jorge Javier Vázquez aprovecha para enterrar el hacha de guerra (política) con Belén Esteban. Ambos son grandes amigos desde hace muchos años, pero acaban de ser noticia por su enfrentamiento en directo en el plató de "Sálvame" a cuenta de la política. El presentador no quiere líos: "Belén y yo siempre nos tendremos el uno al otro". El famoseo televisivo en la portada de la revista tiene de representante esta semana a Adara, quien se pone el bañador para anunciar que Rodri, de GH17, ocupa su corazón. Toñi Moreno, feliz mamá, estará ocupada este verano, pues será la que sustituya a Emma García en su programa de televisión.



"Diez Minutos" ha ido al cementerio con Ana García-Obregón. La revista publica unas fotos de la actriz ante la tumba de su hijo Aless Lequio, fallecido hace más de un mes. Acudió a llevarle flores el día que el joven cumpliría 28 años. En Menorca se refresca Mercedes Milá, estupenda en un bañador a rayas camino de darse un chapuzón. Y por Madrid pasea feliz Rosa López con su novio.