Ponce, Cuevas y Ana Soria: el célebre trío del culebrón del verano

Enrique Ponce y Paloma Cuevas se han ganado ya a pulso ser los protagonistas del culebrón del verano y eso que éste apenas ha empezado. Mucho se tendrán que emplear otros famosos patrios para quitarles un trono que ahora ya es de tres, no de dos, al entrar en liza la joven Ana Soria, 21 años, y novia del torero, por quien él bebe los vientos y no lo oculta.



"Ana y yo estamos enamorados", proclama desde la portada de "Semana", revista que dio la exclusiva de la separación de la pareja Cuevas-Ponce, puesta siempre de ejemplo de todo: de guapos, ricos, enamorados€ Hasta ahora. El diestro asegura que no le ha sido infiel a su exmujer, pues cuando empezó con Ana ya estaban separados. Y también dice que él y su novia han sido "muy discretos por respeto a Paloma". ¿Y Paloma? Pues ya encasillada en el papel de mujer doliente, va a lo suyo: "Solo me preocupan mis hijas". Entre tanto corazón roto y corazón latiendo a tope hay hueco en portada, poco, para colar a la Familia Real, que días atrás asistió al funeral por las víctimas del covid en España. El Rey Felipe, la Reina Letizia y sus hijas Leonor y Sofía lucieron atuendos de riguroso negro.



"Hola" fija posiciones en el culebrón estival y mientas otras publicaciones han tirado por las declaraciones de Ponce proclamando su amor a los cuatro vientos, la "biblia rosa" se centra en Paloma, a la que entrevistan "en exclusiva" en su finca jienense de Cetrinas. "Es un momento muy difícil. Mi prioridad son mis hijas y cuidar de mis padres", señala la empresaria, que aparece en una foto que lo dice todo: mirada triste y hacia el suelo, un pelo colocado de aquella manera que nada tiene que ver con la glamourosa melena que siempre ha lucido, gorro de paja entre las manos€ "Enrique y yo hemos sido muy felices. Han sido 24 años de un amor muy profundo", abunda Paloma. La revista no podía dejar de dar en portada unas fotos que eran muy esperadas: las de la nueva nieta de Amancio Ortega, Matilda, nacida en pleno confinamiento. "Hola" ha pillado a sus padres, Carlos Torretta y Marta Ortega navegando con la niña.



En "Lecturas" no falta la referencia a Ponce, y recogen sus palabras sobre la "ilusión" que le genera el noviazgo con Ana. Pero el protagonista del número que hoy llega al quiosco y el sábado se reparte con LA NUEVA ESPAÑA es Jorge Javier Vázquez. Y es que el famoso, y polémico presentador cumple 50 años. "He superado muchos infiernos para llegar hasta aquí", explica mientras posa en bañador en una piscina. Y dos píldoras más: Corinna y su declaración ante la fiscalía en Suiza por el dinero que supuestamente le dio Juan Carlos I "por amor"; y la hermana de Rocío Jurado, que critica a su sobrina Rociíto.



Con "Diez Minutos" entra en el culebrón del verano otra pata más: la familia de la chica. Según la revista, están "encantados" con el noviazgo de Ana Soria con el torero. La revista aporta la portada más playera y refrescante del quiosco: Antonio David y Olga, de paseo por la orilla; y Susanna Griso, que se ha dado el primer baño del verano en las Islas Canarias.