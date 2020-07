Rumores de boda en la celebración del 34 cumpleaños de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja celebró ayer uno de sus días preferidos del año. La colaboradora televisiva cumplió 34 años. Y lo hace en su mejor momento. Enamoradísima de Omar Sánchez y con fecha de boda para el verano que viene -si no fuese por la crisis del coronavirus ya estaría casada con el canario- convertida en una influencer y empresaria de éxito, y feliz con su familia. De hecho, hace unos días publicó una foto de la mano de ambos con sendos anillos junto al mensaje: "No hace falta firmar el papel ni tampoco vestirme de blanco, de momento solo quiero seguir caminando a tu lado hasta que me vaya de este mundo".







Instalada en Canarias, Anabel celebró por adelantado, su cumpleaños con sus mejores amigos. Y es que, entre otras íntimas de la colaboradora, han viajado hasta Las Palmas de Gran Canaria para disfrutar de un cumpleaños repleto de risas, playa y buenos momentos. Ella misma ha calificado la celebración de su cumpleaños comoAnabel también ha podido compartir unos días con, que en Canarias para rodar el nuevo videoclip del hijo deno han dudado en acercarse a ver a su prima favorita. Su prometido,, ha sido el primero en enviar una romántica felicitación. El primo favorito de Anabel, Kiko Rivera, felicitaba a su "debilidad" con un precioso texto que seguro que hace llorar a más de uno y en el que confiesa que la sevillana es y