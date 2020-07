Amaia Montero planta cara a quienes critican sus cambios de imagen

Tras unos meses en los que se ausentó "para curarse", según anunció en Instagram, Amaia Montero ha vuelto a liarla en las redes. La exvocalista de "La Oreja de Van Gogh", ofuscada por las continuas críticas que recibía sobre su aspecto físico, decidió tomarse un respiro. Una nueva imagen de la intérprete, de 43 años, publicada hace una semana, con otro aspecto aún más cambiado del que la recordábamos, ha hecho estallar a Montero por enésima vez. El detonante tuvo lugar cuando una tuitera escribiendo tan solo dos palabras: "Nuevas cirugías". A lo que la intérprete respondió: "¡Efectivamente! Durante el confinamiento me he hecho unas 48 o así... pero tranquila que todavía me quedan unas cuantas...".