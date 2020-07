La bonita historia de amor entre Paz Padilla y Antonio Vidal

El marido de Paz Padilla, Antonio Vidal, ha fallecido. La presentadora, a pesar de no contar demasiado de su vida privada, sí hizo públicos detalles de su bonita hisotria de amor con su marido. Ambos fueron novios de jóvenes y se reencontraron hace unos años para pasar el resto de su vida juntos. Hoy Padilla se despide del amor de su vida.

El 8 de octubre del 2016, Paz Padilla se daba el 'Sí, quiero' con Antonio Vidal en la playa de Zahara de los Atunes, Cádiz, el sitio de ensueño en el que siempre había querido la humorista tener una celebración. Este sitio tiene una historia muy especial que la propia protagonista tuvo ocasión de contar públicamente, y es que a pesar de ser una locura, era el lugar en el que iban cuando eran novios en la adolescencia.

Se conocieron cuando ella tenía 14 años y el 17, sin embargo, después de varios meses de relación, sus caminos se separaron y ambos empezaron a hacer su vida por separado. Después de que Paz Padilla empezara en la televisión, la presentadora tuvo que decir adiós a 14 años de relación.

Tras 20 años separados, sus caminos se reencontraron y Paz Padilla no quiso separarse nunca más del que había sido el amor de su vida. Y es que tras la boda que tuvieron de ensueño en 2016, la presentadora confesó públicamente que se casó con Antonio en secreto en la India.

"Yo no me vuelvo a separar. Me he casado con el hombre de mi vida. Me ha costado volverlo a encontrar 20 años. Para mi lo es todo, me gusta su olor, es maravilloso todo, es un tío muy bueno, muy compresivo... Sabía que lo quería, pero no tanto" fueron las palabras de Paz Padilla tras su enlace matrimonial. Ahora, cuatro años después la humorista ha tenido que hacer frente al peor momento de su vida y es que menos de un año, ha perdido a su madre y a su marido.