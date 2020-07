Demi Lovato y Max Ehrich anuncian su compromiso

La cantante estadounidense Demi Lovato y el actor Max Ehrinch se han comprometido en una romántica petición de mano en la playa en la que Lovato luce un impresionante anillo.



En unas bonitas imágenes en blanco y negro tomadas en la playa, luciendo un vestido blanco, la cantante y actriz ha explicado en su cuenta de Instagram que para ella ahora la palabra "pareja" tiene sentido.



"Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Es algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú sientes lo mismo".



La cantante de "Échame la culpa" y Ehrich son pareja desde hace casi un año, pero no fue hasta el mes de enero de este año cuando ambos decidieron a dar a conocer su relación casi por casualidad.



"Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres). Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma", señala Lovato en Instagram, que confiesa sentirse honrada en "aceptar tu mano en matrimonio".





La actriz continúa diciendo: "Te amo más de lo que un subtítulo podría expresar, pero. Te amo para siempre. Mi compañero. ¡Aquí está nuestro futuro!".Con las mismas fotografías a la que incluye otra en color, el actor hace referencia al alma "pura, hermosa e infinita" de la actriz."Eres cada canción de amor, cada película , cada letra, cada poema, todo lo que podría soñar en una pareja en la vida" y asegura que ninguna palabra puede "expresar l. No puedo pasar otro segundo de mi tiempo aquí en la Tierra sin el milagro de tenerte como mi esposa".Ehrich confiesa sentirse emocionado y agradecido a Dios por haberles unido y define a Lovato como la mujer "más bella por dentro y por fuera del mundo entero".Lovato, de 27 años, después de pasar por etapas convulsas pora las drogas, problemas por los que tuvo que ser hospitalizada hace una década, parece haber encontrado la estabilidad. Recientemente, la que fuera estrella Disney comentó en una entrevista que rechazó volver a la televisión porque consideró que podría perjudicarle.