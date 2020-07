José Corbacho revive con un trasplante de un riñón donado por su hermana

"Me siento una persona afortunada con una segunda oportunidad para disfrutar de la vida", declara el director y actor José Corbacho después de que revelara que se ha sometido a un trasplante de riñón, debido a una insuficiencia renal que le diagnosticaron hace 40 años.

"Hace dos semanas que me trasplantaron y ya estoy en casa recuperándome", explica el actor. "Me encuentro bien, los análisis, perfectos, y el riñón funciona bien", afirma.

Corbacho expresa lo infinitamente agradecido que está a su hermana, la donante del riñón. "Le debo la vida. Yolanda es algo superior. Ella siempre ha ejercido de hermana mayor, es un encanto de mujer y una magnífica profesora". "Desde que me han operado, por la cabeza me pasan las secuencias que he vivido con ella como si se tratara de una película", confiesa, y bromea con que "ahora ya puede decir eso de que 'el hermano pequeño le ha costado un riñón', jejeje".

Reconoce que dudó en anunciar el duro reto al que se ha enfrentado tras lidiar durante años con una grave enfermedad. "No tenía claro si anunciar mi operación, pero pensé que debía hacerlo. Al fin y al cabo, muchos amigos y conocidos estaban informados y antes de que se filtrara la noticia, preferí anunciarla", detalla.

Ahora, Corbacho, que ha recibido cientos de mensajes de ánimo, quiere dar las gracias a sus seguidores. "Estoy satisfecho de haber compartido la noticia, pues ha servido para ayudar y animar a muchos enfermos que están pendientes de un trasplante".