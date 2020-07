Sara Sálamo anuncia su segundo embarazo con Isco Alarcón

Este viernes es un día de buenas noticias para la familia de Sara Sálamo e Isco Alarcón. La actriz ha confesado por sus redes sociales que está esperando su segundo hijo con una tierna foto del futbolista y ella. Lo cierto es que nos hemos quedado completamente sorprendidos con la noticia porque no esperábamos en absoluto esta información, pero nos alegramos enormemente por la pareja ya que está pasando por su mejor momento.



El mensaje que ha establecido en Instagram ha sido el siguiente: "2021 tiene pinta de ser mejor año que su predecesor. O al menos eso esperamos. O al menos lo será en nuestra casa, donde daremos la bienvenida a un nuevo miembro". Y es que no dudamos para nada que el 2021 esté cargado de buenas noticias, sobre todo porque este año hemos estado más preocupados de lo normal por la crisis sanitaria que ha habido.



Theo Alarcón Sálamo podrá disfrutar en pocos meses de su nuevo hermanito y es que aunque todavía no ha confesado el sexo del bebé, estamos completamente seguros de que al hijo del futbolista le va a hacer mucha ilusión tener con quien compartir los ratos de juegos y diversión.