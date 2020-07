El amor juvenil de Ágatha Ruiz de la Prada al cumplir 60 años

Cumplir 60 años para Ágatha Ruiz de la Prada viene a ser como cumplir 20. "Nunca pensé que podría estar tan joven de espíritu a mi edad", dice la diseñadora en la portada de "Hola", donde aparece con motivo de su cumpleaños y de paso proclama a los cuatros vientos que está "muy enamorada" de Luis Gasset. Con él ha celebrado el aniversario y por este motivo posa para la revista (que se reparte el domingo con LA NUEVA ESPAÑA) en su casa de Palma de Mallorca donde pasa el verano. Por la isla balear ha sido vista la hermana de Rafa Nadal, Maribel, con el modelo Javier de Miguel. "Hola" explica que la chica "ha recuperado la sonrisa" para dejar caer que igual se han hecho novios. La pareja fue fotografiada disfrutando de una jornada de baños por una cala mallorquina. Hiba Abouk desvela que se ha casado. Lo hizo meses atrás, antes de nacer el hijo que tiene con el futbolista Achraf. En la portada también figura María Pombo, quien cuenta cómo lleva el embarazo.



"Los hombres como mi hermano me dan asco", espeta rotunda la televisiva Sofía Suescun en "Lecturas", para la que posa con Kiko, "su gran apoyo en un momento muy complicado". De luto está Paz Padilla, quien ha despedido a su marido, fallecido semanas atrás, en la playa donde se casaron. La revista (que se reparte los sábados con LA NUEVA ESPAÑA) llega al quiosco rosa con una "bomba", como ellos mismo titulan, de Karelys Rodríguez, antaño famosa por relacionarse con Cayetano Rivera. La chica quiere estar de nuevo en el candelero y ahora asegura que hasta el año pasado tuvo una relación con el torero y marido de Eva González. Mila Ximénez, en pleno tratamiento contra el cáncer, pide perdón a su hija "por hacerla sufrir".



"Semana" lleva a Belén Esteban a portada, quien posa "espectacular" para inaugurar el verano. La "princesa del pueblo" quiere ser madre con Miguel y no cesa en el intento como explica: "Seguimos intentándolo". Su amiga Mila Ximénez también es portada para contar su estado de ánimo en la lucha contra la enfermedad. Los que no faltan son Enrique Ponce y Ana Soria, quienes disfrutan de días de asueto en Cabo de Gata. "Semana" ya avisa al torero ante "el difícil divorcio que se le avecina". La revista completa la primera plana con un posado con los guapos oficiales del país: Miss y Míster España.



En "Diez Minutos" tiran de la presentadora televisiva Gema López, de vacaciones en Palma de Mallorca donde "luce tipazo". El exmarido de Sonia Ferrer, Marco Vricela, sale con la bailarina Cecilia Gómez. Ambos han sido vistos por la playa, paseando juntos. También en Baleares, pero en la exclusiva Formentera, está la asturiana Lara Álvarez. De momento, está sola y sin pareja, pues la revista aclara: "Disfruta de su soltería en Formentera".