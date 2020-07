Muere a los 47 años el rapero Malik Abdul Basit, fundador de "The Roots"

El rapero estadounidense Malik Abdul Basit, miembro fundador de "The Roots", ha fallecido a los 47 años, según ha informado el propio grupo a través de su cuenta de Instagram, sin desvelar las causas de la muerte: "Con pesar en nuestros corazones y ojos llorosos, lamentablemente le informamos sobre el fallecimiento de nuestro querido hermano y miembro de 'Roots', Malik Abdul Basit".

"The Roots", una de las mejores bandas de hip-hop del mundo, empezó a sonar en 1987. Malik B fue rapero de "The Roots" durante su etapa de los noventa, llegando a grabar los discos "Organix" (93), "Do You Want More?!!!??!" (95), "Illadelph Halflife" (96) y el exitoso "Things Fall Apart' (99).