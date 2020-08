Ana Soria, una novia en el tendido

Ana Soria debutó en los tendidos de la plaza de la Merced de Huelva como novia oficial del torero Enrique Ponce. Tras su ausencia en los ruedos de Osuna (Sevilla) y Navas de San Juan (Jaén) el pasado fin de semana, la estudiante se presentó finalmente en el ruedo. La joven acudió acompañada de su cuadrilla habitual, ese grupo de amigos con los que Ponce se fotografió suscitando un sinfín de memes en las redes sociales por los 27 años de diferencia de edad que les separan.

Todos portaban mascarilla. Como hiciera el pasado sábado en Osuna, el diestro de Chivas dibujó una A de Ana en la arena, en vez de la tradicional cruz, un homenaje por el que ya recibió las críticas de los taurinos más tradicionales.

Coincidiendo con el debut de Ana como "novia de" en el tendido -no surtió mucho efecto porque el diestro no consiguió ningún trofeo con su faena- ambos se han dedicado románticos mensajes en sus últimas publicaciones de Instagram. Ponce no ha dudado en ser de los primeros en comentar una publicación en la que Ana Soria felicita por su cumpleaños a su mejor amiga, Pilar López-Cuadra, con una foto en la que ambas posan frente a un espejo antes de la corrida. El ex de Paloma Cuevas exclamaba con un "bellasssss" y unos emoticonos de caritas con corazones. Ella no ha querido ser menos y en unas fotografías con las que Ponce agradece a la afición de Huelva el cariño recibido, ha querido dejar claro su apoyo a su novio con un "eres único" y un emoticono de un corazón.