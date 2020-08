El Chas, "espectacular" para los participantes y el público

La "magnífica" organización del concurso no ha pasado inadvertida para nadie: ni para los jinetes, ni para el público. Carolina Aresu, sobrina de Ana Obregón, mostró ayer su satisfacción por la configuración del torneo: "Llevaba mucho tiempo sin venir y he notado un cambio increíble en cuanto a instalaciones y organización. Todo está hecho con mucho cariño". De hecho, el Club Hípico Astur invirtió 400.000 euros para conseguir que dos de sus pistas estuvieran "entre las mejores de España", en palabras de su presidente, Jesús Kocina. Sira Martínez, por su parte, elogió la calidad de la infraestructura. "El Chas me parece espectacular. La pista es increíble y las cuadras son muy buenas", comentó. Francisco Javier Magdalena, antiguo participante, coincidía con las amazonas: "Encuentro el Chas muy cambiado para bien. Se nota que, al frente, hay personas enormemente profesionales".