Una exconcursante de "Gran Hermano" la lía al volante en pleno centro de Madrid y lo sube a Instagram

¿Conocer a alguien que adore tanto su vida como Aída Nizar? Entendemos que la respuesta de todos sea 'No', y es que la exconcursante de "Gran Hermano" y la colaboradora más todoterreno de televisión que conocemos la ha vuelto a liar en Madrid al subir un vídeo a su perfil de Instagram en el que podemos ver cómo lo da todo en el coche mientras conduce. No conocemos a una animal mediático como Aída, una mujer que se ha entregado en cuerpo y alma cada vez que ha colaborado en un programa o participado en un reality.



Y es que así es Aída Nizar, una persona a la que le dan igual las consecuencias de sus actos mientras ella y sus seres queridos sean felices. En este vídeo que ha colgado a su Instagram podemos ver como desvía la atención de la carretera y se graba conduciendo mientras canta la canción de David Bisbal y Aitana Ocaña 'Si tú la quieres'.



Muchos han sido los mensajes que han empezado a emerger en las redes sociales criticando a la colaboradora por estas imprudencias al volante. Aunque Aída Nizar todavía no se ha pronunciado al respecto, sabemos que está eternamente agradecida a la vida por haberle dado esa actitud tan llevadera ante todos los problemas ¿Recibirá Aída Nizar una denuncia por sus infracciones al volante?