Paula Echevarría, ¿anillo de compromiso como regalo de cumpleaños?

Paula Echevarría ha sido una de las premiadas por su faceta solidaria en la glamourosa Gala Starlite que se celebró anoche, pese a las restricciones impuestas por el Covid-19, en Marbella. La actriz, emocionada y orgullosa, nos ha concedido una entrevista en la que nos ha hablado de cómo está pasando este raro verano, cómo está su relación con Miguel Torres y qué le ha regalado su novio por los espléndidos 43 años que cumplió el pasado 7 de agosto.



Buenas noches, que ganas de tenerte aquí con nosotros



Que ganas tenía yo también de estar aquí en la gala, me parece super importante. Nunca había coincidido, siempre me había pillado en Asturias y me venía mal, pero vamos estoy feliz de estar aquí



Tenemos que felicitarte porque esta noche estás premiada



Sí, es un honor, es la leche, ha sido una sorpresa es algo tremendo



Además ha sido tu cumpleaños



Recién estrenados los 43





Yo bien, lo importante es cumplirlos y más en los tiempos que correnSi, aquí en Starlite. Es un momento complicado para hacer fiestas porque hay que tener como mucho cuidado y mucho miramiento y me daba mucho respeto que las cosas no se nos fueran de las manos y poder hacerlo de manera segura. La verdad que agradezco mucho a Sandra que fue la que organizó todo y las medidas de seguridad fueron espectaculares. Pusieron todo el empeño en que fuera una fiesta divertida y todos estuviéramos disfrutando pero también que todos estuviéramos cumpliendo con lo que toca- PAULA: Salud, siempre, salud y amorEso ya me lo guardo para mi. Me hicieron muchos regalos. Pero el mejor regalo es haber podido celebrar mi cumpleaños con tanta gente que me quiere y que vinieron de diferentes sitios para estar conmigo ese día y eso es un regalo, el mayor del mundo.No, parece, pero noSi, claro que si, voy a disfrutar de las vacaciones. Marbella es una ciudad que me encanta. Siempre me dicen que aunque soy asturiana parezco del sur. Disfruto mucho, me encanta el calor, el buen tiempo, el clima que tiene Marbella . Ahora me gusta, pero cuando vengo en diciembre y en Madrid se están muriendo de frio y yo estoy aquí en manga corta me vuelve loca, siempre quiero venir.Dentro de lo que era la preocupación de todo, de como España se caía en picado, de los muertos, todo el rato oír hablar de números. La verdad que era una situación muy angustiosa, nadie podía hacer nada, no había manera de frenarlo. Pero a nivel personal tengo que dar las gracias que no he tenido a nadie, cercano si que conozco a gente que ha estado afectada, pero bueno, nadie de la familia, nadie demasiado cerca y que hemos estado todos a salvo y dentro de lo que cabe, he estado con mi chico, con mi niña. Siempre me estoy quejando que no tengo tiempo para estar en casa, pues ahora he tenido tiempo.- PAULA: He aprovechado para hacer un montón de cosas que normalmente no puedo hacer, me he hartado.Tengo algunas cosas para ahora, hay varios proyectos, algunos que tenía para empezar ahora se han caído por el covid y otros están naciendo. Estoy notando que las cosas están arrancando que por lo menos eso me hace estar muy contenta , me daba miedo que de repente todo se estancara, pero veo que las cosas empiezan a arrancar y eso me gusta. Estoy empezando a recibir llamadas para ver si estoy libre.Tiene pinta, a ver que pasa, crucemos los dedos, que no vaya a más, que no nos vuelvan a encerrar, no por nada, sino porque todo vaya bien. Esperemos que todo vaya bien y consigamos retener al bicho que nos está afectando a todos de una manera o de otra y que se reactive todo, por todos, por la economía.