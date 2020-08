El Rey Juan Carlos pasa por el quirófano en Abu Dabi en buena compañía

En Abu Dabi, a pasar por el quirófano y con su amante (aunque a ésta no le ponen nombre). Es la portada de la revista "Lecturas" (que se reparte los sábados con LA NUEVA ESPAÑA) en base a una exclusiva de la periodista Pilar Eyre. Ésta asegura que el Rey Juan Carlos I se fue a la capital de Emiratos Árabes Unidos en compañía de su "amiga más fiel desde hace 40 años". Además, Eyre añade que el monarca aprovechará su estancia en el pequeño territorio del Golfo Pérsico para someterse "a una intervención leve" en el hospital que guarda relación con la última operación que afrontó en España. Todo eso se cuenta en "Lecturas", que considera que éste es "el verano más duro" de la Familia Real. Una sentencia que acompaña junto a una foto de la Reina Letizia con sus hijas Leonor y Sofía estos días por Mallorca. Además, aparece Kiko Matamoros, que enseña su nueva cara, se supone que más rejuvenecida, tras someterse al bisturí. La revista también dedica una reseña al funeral de Humberto Janeiro, padre de Jesulín de Ubrique.



"Hola" elige a la Princesa de Asturias Leonor y a la Infanta Sofía para ilustrar a lo grande su portada. Las hijas de los Reyes aparecen cogidas de la mano, de paseo por Petra y con mascarilla. "Un verano diferente en Mallorca" titulan. Hacen referencia al accidente que sufrió en el palacio de Marivent Sofía, lo que le ha obligado a llevar muleta en sus últimas apariciones. En "Hola" (que se reparte el domingo con LA NUEVA ESPAÑA) hablan de la "profunda tristeza" de Jesulín al enterrar a su padre y llevan a portada dos "dulces momentos" entre el famoseo patrio: el embarazo de Sofía Palazuelo, futura Duquesa de Alba consorte, que luce barriga en una fotografía hecha durante una salida en yate; y la escapada romántica de Eva González y su marido Cayetano Rivera a Ibiza, "unión frente a los ataques".



"No he estado todo lo que debería con Sara", señala Iker Casillas en la portada de "Semana", revista a la que concede una entrevista con motivo de su regreso a España. El portero admite que su último año ha sido complicado a nivel sentimental debido a los problemas de salud. "Quiere terminar con las especulaciones de su matrimonio", describe "Semana", que aporta fotos "exclusivas" de la mudanza de la pareja de Portugal a Madrid. Carlota Corredera estrena casa en Madrid, pero no una cualquiera, sino "un espectacular ático". La presentadora aparece en una foto junto a su marido, en la terraza del mismo. La portada se completa con una foto de los Reyes y sus hijas en Mallorca y otra del funeral de Humberto Janeiro.



En "Diez Minutos" Raquel Bollo presenta a su segundo nieto, Junquera, hijo de Manuel. El hijo de Bollo está feliz y tranquilo después de pasar por el quirófano semanas atrás. La portada se completa con el funeral en Ubrique, con la familia Janeiro unida para despedir al patriarca.