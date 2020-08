El matrimonio Casillas/Carbonero, en el punto de mira

Iker Casillas y Sara Carbonero, los Carbonillas (cariñoso apelativo de fundir sus nombres al estilo de Brangelina), puede que afronten una crisis sentimental. O puede que no. La pareja es foco de atención del quiosco rosa de esta semana. En "Hola" (que se reparte el domingo con LA NUEVA ESPAÑA) aseguran en portada que "no hay crisis", y que están "juntos y unidos a pesar de las especulaciones". Lo dice la "biblia rosa", pero lo viene a poner en duda "Diez Minutos", que en portada cuenta que el portero se ha comprado "a su nombre" un piso de tres millones en Madrid al tiempo que recuerdan que Iker reconoció una mala racha con Sara, algo que ambos intentan superar.



En "Hola" se ocupan de muchos más asuntos en portada, presidida en biquini por Tamara Falcó, Marquesa de Griñón (como recuerda la revista). Son las fotografías más esperadas del verano, sostiene la publicación. La chica está retratada en ese momento a la orilla del mar, en Comporta (Portugal), en que uno no sabe si entrar o no en el agua. Su cara lo dice todo. El barco de los Alba casi "naufraga" este verano con tanto glamour a bordo. Y es que en el mismo han coincidido Inés Domecq y Sofía Palazuelo, una especie de "cuñadas" lejanas por su matrimonio con dos nietos de la añorada Duquesa Cayetana. "Hola" anuncia como exclusiva que ambas "navegan juntas". Se entiende que bien avenidas. En elegancia poco le hay que decir a Carlota de Mónaco, que acaba de cumplir 34 años también a bordo de un yate por el Mediterráneo. Y a orillas del mar ha sido fotografiado Alexandro Lequio, quien supera la pérdida de su hijo Alex con su pequeña Ena.



Lidia Lozano ha engañado a Camilín, hijo de Camilo Sesto. Así lo desvela "Lecturas" (que se reparte el sábado con LA NUEVA ESPAÑA) tras hablar con su madre, Lourdes Ornelas. Al parecer la periodista les aconsejó mal sobre una gestión que al final les salió más cara. La revista hace un repaso a Terelu Campos y sus "30 años de biquinis". Y dedica un reportaje a Marta Gayá, "la amiga más fiel del Rey Juan Carlos".



Terelu también es objeto de atención de "Semana", que la retratan "impresionante" al cumplir 55 años. En portada aparecen, además, los Reyes Felipe y Letizia, con fotografía en Ibiza, donde cerraron su verano "más atípico". Tranquilos y unidos lo pasan Eva González y Cayetano Rivera, "cómplices" y pillados en la playa.



Lo mismo dicen de esta pareja en "Diez Minutos", donde aparte de hablar del matrimonio Casillas/Carbonero desvelan que Marta López, colaboradora televisiva, tienen nuevo novio: Efrén Reyero.