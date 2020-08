Miguel Bosé se pone la mascarilla

Miguel Bosé es pura contradicción. Primero alentó a sus seguidores a través de las redes sociales a que acudieran a la manifestación de Madrid en contra de las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno para frenar la expansión del covid-19.Luego, para desilusión de quienes esperaban codearse con él en la plaza de Colón, no apareció. Desde entonces había permanecido en silencio, durante unos días en los que ha recibido un aluvión de críticas. Hasta que ha vuelto a manifestarse, de nuevo en las redes, con una frase abierta a la interpretación: "¡Dejadnos vivir!".

El último episodio de su delirante cruzada contra las estrategias gubernamentales para contener el covid es su aparición, comprando flores en un vivero de Madrid, con la mascarilla prescrita.

La desquiciada vorágine en la que ha entrado el cantante coincide con el contencioso que mantiene con quien fue su pareja durante 26 años, Nacho Palau, que afecta también a los cuatro niños que criaron en común. También ha tenido que afrontar el fallecimiento de la matriarca de los Bosé, Lucía, el pasado 23 de marzo y precisamente a causa del coronavirus.

Miguel Bosé mantiene frente a la enfermedad una actitud negacionista y lleva meses lanzando mensajes conspiranoicos. Responsabiliza de todo ello a Bill Gates y a la que él suele referirse como una sociedad instrumental para cumplir ese objetivo. Se trata en realidad, de la Gavi, la Alianza para la Vacunación, en la que participan empresas, estados e instituciones de todo el mundo y que, precisamente este año, ha sido distinguida con el premio "Princesa de Asturias" de Cooperación Internacional.

Miguel Bosé ha sido objeto de escarnio público, por su cambio físico y sus rocambolesca campaña en torno al covid. Algunos de sus allegados han dado la voz de alerta sobre su estado de salud, uno de ellos el cantante José Manuel Soto: "No sé muy lo que defiende Miguel Bosé, una teoría conspiranoica sobre las vacunas y el 5G, según creo, siempre me pareció un tipo libre y genial que ha influido mucho en la carrera de muchos artistas, tiene mi respeto y mi cariño, pero creo que no está bien y que necesita ayuda".