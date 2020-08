Liu Yifei, una Mulan de poderosos vuelos

Ya respira más tranquila la actriz china Liu Yifei. Disney ha invertido mucho dinero, unos 200 millones de dólares, y anunció la semana pasada que el 4 de septiembre estrenará en EE UU "Mulan", la versión con actores del clásico animado con Liu de protagonista absoluta. Lo hará antes de que pueda aterrizar en las salas de cine. Será en su plataforma Disney Plus y habrá que pagar 30 dólares (unos 25 euros). La pandemia obligó a retrasar varias veces este esperado estreno en las salas de cine.

De hecho, la película tuvo la pasada primavera hasta su preestreno oficial en Hollywood, con alfombra roja incluida. Liu Yifei llegó el 9 de marzo al Dolby Teatre de Los Ángeles, escenario de la gala de los "Oscar", con dos ayudantes estirando el largo de su aparatoso vestido con lentejuelas doradas formando dibujos de inspiración oriental, un vestido firmado por el diseñador libanés Elie Saab.

La crítica que ha visto el filme ha destacado que Liu Yifei no va a decepcionar como la nueva Mulan en carne y hueso. La película, dirigida por la neozelandesa Niki Caro, recrea con todo lujo y grandes efectos especiales una muy conocida leyenda china en la que la protagonista, Hua Mulan, suplanta a su enfermo padre cuando el Ejército imperial chino exige que se aliste un hombre de cada familia para luchar contra los hunos.

Aunque ha participado en varias películas, Liu Yifei no es muy conocida en Occidente. Nació con el nombre de An Feng hace 32 años en Wuhan, la provincia china donde se inició el estallido de la pandemia del coronavirus y donde tiene a sus familiares y amigos. "Estoy realmente impresionada por cómo la gente pasó muchas semanas sin salir de casa. Solo espero un milagro y que esto acabe muy pronto", dijo la joven, que no ha tenido que lamentar a ningún afectado entre los suyos.

Su padre era profesor de Universidad y secretario de la Embajada china en Francia y su madre, bailarina e intérprete. Cuando tenía 10 años, sus padres se divorciaron y ella se quedó con su madre, con quien se mudó a Nueva York durante varios años. Allí adoptó el apellido de su progenitora (Liu) y comenzó a trabajar como modelo mientras aprendía a bailar, tocar el piano y cantar. A los 15 años, regresó a su país y entró en un colegio de Pekín que estaba especializado en cine e interpretación.

Pronto se convirtió en un rostro popular, gracias a su aparición en producciones de ciencia ficción y románticas... era cuestión de tiempo que los responsables de Disney se fijaran en ella pensando en el mercado asiático. Según los estudios Disney, ella fue la que superó un casting al que se presentaron más de mil candidatas en cinco continentes. Tres requisitos eran básicos: inglés fluido, dominio de las artes marciales y el carácter duro que exige una película bélica. Y también el oficioso: la etnia. Porque se trataba de interpretar a la heroína legendaria china y no es irrelevante subrayarlo porque el blanqueamiento ha sido una constante en el cine americano.

En Mulan la joven se ha dejado literalmente la piel. Es ella en el 90% de las acciones en las que aparece montando a caballo, esgrimiendo la espada, luchando...

Además, se ha convertido en una percha codiciada para las firmas. Ha sido imagen de Emporio Armani y en la última edición del Festival de Cannes lució un diseño blanco palabra de honor que llevaba flores rosas bordadas en tres dimensiones.