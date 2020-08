David Bisbal presume de tener "una sirena"

Que David Bisbal está enamoradísimo de Rosanna Zanetti desde que la conoció hace más de cuatro años no es ninguna novedad. El almeriense ha encontrado en la venezolana a su media naranja y, a punto de dar la bienvenida a su segundo hijo en común, la compenetrada pareja está disfrutando de su verano más especial.



Instalados en Almería, tierra natal del cantante - donde Rosanna está descansando al lado del mar y presumiendo de sus siete meses de embarazo, Bisbal aprovecha los descansos en su gira "Íntimo", con la que está recorriendo nuestro país, para vivir unos días únicos con su mujer y su pequeño Matteo, que el pasado mes de abril cumplió su primer añito.



Precisamente, Bisbal acaba de compartir con todos sus seguidores uno de esos días especiales que a uno se le quedan grabados para siempre. Y es que, pese a lo avanzado de su embarazo - y demostrando ser la aúténtica horma del zapato del almeriense - Rosanna no ha dudado en ponerse las aletas y las gafas y lanzarse a bucear, uno de los deportes favoritos del triunfito.



El cantante, de lo más orgulloso, ha colgado en su cuenta de Instagram un vídeo en el que vemos a una espectacular Rosanna, con su prominente barriguita de embarazada de siete meses, buceando con estilazo. Y es que, como asegura Bisbal - que no puede ocultar que se le cae la baba con su mujer - la venezolana parece una sirena, que es como la llama con cariño.