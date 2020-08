"Ahora voy a interpretarme a mí misma"

Kiti Mánver ha emprendido el enésimo regreso a la geografía de su infancia para recibir la Biznaga Ciudad del Paraíso del Festival de Málaga. La actriz nació en Antequera y, a los ocho meses, ya estaba viviendo en la capital malagueña.

- ¿Cuáles son las constantes vitales de su carrera de actriz?

-Empezando por el amor a este oficio maravilloso, a partir de ahí ya nace todo. Entusiasmo, ganas de hacerlo, ganas de superarte, disciplina, estudio... Todo eso siempre viene después de lo del amor. El amor es el primer paso, el motor. Lo demás es inevitable y viene ya rodado. Tener una profesión vocacional es un tesoro, una de las mayores suertes que se pueden tener en este mundo.

- Suerte y doble filo. La vocación tiene su peligro, ¿verdad?

-Claro. Estamos hablando de profesiones muy complicadas en las que hay que estar constantemente examinándote. De pronto, no alcanzas determinadas cosas o no penetras textos lo suficientemente bien. O los miedos. O te crees más de lo que eres. Todas esas cosas están ahí. Pero en eso no se diferencia mucho de la vida misma, la diferencia está en que a nosotros nos aplauden.

- Forma parte del elenco de un largometraje de la Sección Oficial, "El Inconveniente" ¿Qué le atrajo de este proyecto?

-En los últimos 15 años de profesión, he tenido la fortuna de conocer a Juan Carlos Rubio. Él es de Montilla, cordobés. Dramaturgo, director de teatro y cine, productor... Vive para este oficio. Y a su alrededor -él sería el sol- hay todo un sistema solar de gente con la que trabaja codo a codo. Por ejemplo, Bernabé Rico, que es el director de la película. Con ellos, existe una forma de trabajar maravillosa, sobre la que yo ya había perdido la esperanza de que se pudiera dar. El proyecto era una maravilla, está basado en una obra de teatro de Juan Carlos Rubio: "100 metros cuadrados". Hicieron esta versión y al principio iban a hacerlo otras actrices, incluso grandes estrellas extranjeras, pero como era un proyecto más pequeño de pronto se les ocurrió llamarme a mí.

- ¿Qué le pide al futuro más inmediato a nivel profesional?

-Necesito un tiempo de calma. En esta profesión, hay que coger el buen momento cuando viene. Y yo llevaba los últimos 20 años de mi vida haciendo giras de teatro. Nunca me escaqueo de las giras y voy hasta la última población que tenga que ir. Eso es durísimo. Y, además, lo he compaginado con televisión porque he tenido la enorme suerte de participar en dos de las series más imponentes de Netflix. Sentía que tenía que parar un rato. Y voy a parar un rato aprovechando la pandemia. Para descansar la cabeza y el cuerpo. Para nutrirme otra vez. Quiero interpretarme a mí misma durante un tiempo.