Paris Hilton revela en su biopic que sufrió "bullying"

No siempre todo ha sido fácil, divertido y glamuroso en la vida de Paris Hilton, que ya tiene 39 años. Así lo cuenta la bisnieta del fundador de los hoteles Hilton en el documental "This is Paris", que se estrena el 14 de septiembre en YouTube. En él la rica heredera promete revelar su "propia historia", incluido un episodio de maltrato verbal y psicológico cuando estuvo en un internado siendo adolescente. "Nunca me he abierto tanto sobre mi vida, pero finalmente estoy lista para compartir mi verdad", asegura en un avance del biopic que ha compartido con sus 12,5 millones de seguidores en Instagram.