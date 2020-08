Iker y Sara se van al pueblo, Belén Esteban, a ver delfines

Por Navalacruz (Ávila), con familia y los amigos de siempre. Así pasan "juntos" la recta final del verano Iker Casillas y Sara Cabonero. Lo de que están juntos lo recalca "Hola" en portada, con gran interés en dejar claro que la pareja está unida y bien avenida: "Las fotografías que desmienten la crisis". En portada aparecen ambos de paseo por el pueblo con uno de sus hijos, ella con ese estilo que nunca pierde: gorro de paja, falda color teja larga y camisa blanca, sin olvidar el obligado complemento del verano, la mascarilla. Otra pareja que suscita atención, la de Eva González y Cayetano Rivera. "Hola" también recalca que para nada tienen problemas. "Una pareja contra viento y marea" titulan junto a una foto de ambos en la playa en Cádiz. Sólida también es la pareja de Julio Iglesias y Miranda, que tal y como recuerda la revista celebran estos días "treinta años de amor y diez de matrimonio". Y enamorada parece que pasa el verano la asturiana Lara Álvarez, a quien siempre el quiosco rosa trata de colocarle un novio. Esta vez parece que lo han conseguido, pues "Hola" tiene "románticas" imágenes de ella con el artista Adrián Torres por las playas de Cádiz.



Entre delfines y al lado de Miguel. Belén Esteban disfruta de sus vacaciones en Tenerife y en "Semana" dan cuenta de ello con un completo reportaje fotográfico. La pareja salió en un crucero para avistar delfines y tuvieron suerte a juzgar por las imágenes. Enrique Ponce no para. Si no está toreando, tiene que lidiar con los paparazzi y todos aquellos que se interesan por su relación con Ana Soria. Y es que el dúo del verano, Enrique y Ana, no deja de suscitar atención mientras la otra pata de la historia, Paloma Cuevas, guarda silencio mientras prepara al parecer unas duras condiciones de divorcio para su aún marido. Este ha tenido que salir al paso de unas informaciones sobre una supuesta pelea con Ana Soria. En "Semana" Ponce lo deja claro: "Es absolutamente falso". Feliz como una perdiz, y se le nota, está Carmen Martínez Bordiú en Sintra (Portugal) con su pareja desde hace tres años. Ha sido fotografiada por la playa en su "refugio portugués" disfrutando de la playa. Al igual lo hizo Carmen Borrego, pero más cerca, en Málaga y con su marido José Carlos Bernal.



"La soledad de la Reina Sofía". Es el titular a toda portada de "Lecturas". Pilar Eyre, en un reportaje, cuenta que nadie cuenta en Palma de Mallorca con la reina. Otro tipo de soledad es la de Paz Padilla, que se quedó recientemente viuda. La presentadora descansa en el sur, en Andalucía, su tierra, y disfruta de relajantes baños de mar. La revista la ha fotografiado saliendo cabizbaja del agua. No hay paz en casa de los Matamoros, porque si no se pelean entre ellos, alguien les atiza. Marta López cuenta que la hija de Kiko "tiene una guerra" contra ella.



La pequeña Mia, hija de María Lapiedra y Gustavo, ha conocido el mar con sus famosos papás. Ambos posan con ella en "Diez Minutos" durante sus vacaciones en Palamós. Carmen Martínez Bordiú también salta a la portada durante su jornada playera. Y otra noticia de Iker Casillas y Sara Carbonero: han vendido su casa familiar en Madrid. La publicación apunta que la pareja, que deja Portugal este año, "podría estar pensando en dar un giro a su vida".