Fallece Chadwick Boseman, protagonista de "Black Panther"

El actor Chadwick Boseman, célebre por encarnar al superhéroe Black Panther en las películas de Marvel, murió el pasado viernes a los 42 años tras combatir durante cuatro años contra el cáncer de colon. El intérprete falleció rodeado de su esposa y su familia en su casa de Los Ángeles. Chadwick fue diagnosticado en 2016, aunque nunca hizo pública su enfermedad. Su desaparición ha conmovido al mundo del entretenimiento de Estados Unidos, donde se labró una carrera en la gran pantalla con personajes míticos de la cultura afroamericana como Jackie Robinson en "42" (2013) y James Brown en "Get on Up" (2014). Boseman recibía tratamiento contra la enfermedad al tiempo que trabajaba frente a las cámaras. Para el actor, dar vida al rey T'Challa en "Black Panther" fue "el honor de su carrera". Boseman interpretó a este superhéroe en varios filmes del popular universo cinematográfico de Marvel: "Captain America: Civil War" (2016), "Black Panther" (2018), "Avengers: Infinity War" (2018) y "Avengers: Endgame" (2019), esta última la cinta más taquillera de la historia.