Las palabras de Marta López tras su despido fulminante de Telecinco

A Marta López la pandemia no ha dejado de traerle malas noticias. Primero, en pleno confinamiento, pilla a su novio Alfonso Merlos con otra chica en su casa. Ahora, la echan de su trabajo como colaboradora en "Ya es mediodía" y "Sálvame" por "la actitud públicamente irresponsable que ha manifestado en su ámbito privado" con respeto al covid. En medio de todo esto, sus negocios de hostelería no pasan por su mejor momento a causa de la pandemia. Un año redondo para Marta López ante el que ella no duda en sacar una sonrisa. Le ve la parte positiva a todo, tal como ha dejado claro en redes sociales en las que serían sus primeras declaraciones tras su fulminante despido.

Según Mediaset, la colaboradora no ha sido capaz de mantener "la rigurosa conducta que todo ciudadano debe cumplir para superar la crisis sanitaria". Ella, que durante los últimos días de su trabajo en la cadena protagonizaba una nueva historia de amor junto al extronista de "Mujeres Hombres y Viceversa" Efrén Reyero, prefiere quedarse con lo bueno. A ambos se les veía muy ilusionados juntos y eso no ha cambiado a juzgar por las redes sociales de él. Ha sido allí donde se ha producido el comentario de Marta López. Efrén despedía el mes de agosto con una foto en la que destacaba la palabra "amoristad", muy utilizada entre ambos para definir su relación. Y ella respondió.

"Este mes de agosto del 2020 nunca lo olvidaremos, aunque haya tenido cosas malas, lo bueno pesa más. Gracias por tanto", rezaba su mensaje. Marta López se queda con todo lo positivo y sigue adelante a pesar de los palos en los personal y lo profesional que le ha traído este año.