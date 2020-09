Divorcios en son de paz para Cuevas/Ponce y Perera/Sanz

Los divorcios ya no son como antes y lejos quedan las célebres y entretenidas disputas como la de Donald e Ivanka Trump. Empieza septiembre en paz y con el quiosco rosa más proclive a los acuerdos que a las disputas. La portada de "Hola" no deja lugar a dudas: dos de las parejas patrias en el punto de mira por sus divorcios, que se avecinaban complicados, han optado por enterrar el hacha de guerra. Alejandro Sanz y Raquel Perera ya han arreglado sus cosas y Paloma Cuevas y Enrique Ponce avanzan que su ruptura será de mutuo acuerdo, "manteniendo el cariño que les une tras 24 años de matrimonio". Así que habrá que conformarse, pese a que todo indicaba que iban a acabar como el rosario de la Aurora, algo que siempre da más vidilla al mundo del colorín. A este paso lo más tenso que se encontrará en los quioscos será la "ruptura" de Messi con el Barcelona, pues esa sí que se prevé caldeada.



Pero la portada de "Hola" trae mucho más y su mayor espacio va dedicado a Esther Doña. La viuda del Marqués de Griñón vuelve tras meses apartada, se supone que guardando luto por Carlos Falcó. "He vivido la peor época de mi vida", resume ella. Doña promete dar mucho juego: de momento ha firmado ya como tertuliana en las mañanas de la 1 de TVE. Medio siglo el que acaba de cumplir la guapa Claudia Schiffer, que da una entrevista a "Hola" (que se reparte los domingos con LA NUEVA ESPAÑA") a modo de celebración.



"Ser madre sola es más duro de lo que pensaba", cuenta Toñi Moreno en la portada de "Lecturas", para la que posa con su hija Lola. Pilar Eyre cuenta en su crónica semanal que Corinna Larsen, la amante del Rey Juan Carlos, tenía miedo de acabar como Lady Di. Jorge Javier Vázquez pone fin a sus vacaciones y explica a la revista (que se reparte los sábados con LA NUEVA ESPAÑA) que lo mejor del verano ha sido "volver a ver" a su madre. "Lecturas" aborda también el trío Cuevas/Ponce/Soria, pero en este caso viene a poner en duda que el matrimonio vaya a tener un divorcio en paz. Su titular es claro: "Enrique Ponce y Ana Soria se preparan para enfrentarse a Paloma Cuevas".



En "Semana" van más en la línea pacífica y sostienen, como "Hola", que el torero y su aún mujer tendrán un divorcio de mutuo acuerdo. La revista cuenta cómo será la vuelta al colegio de Leonor y Sofía, las hijas de los Reyes. Dan cuenta del regreso de Mila Ximénez a la tele tras tratarse este verano de un cáncer y describen las "exclusivas" vacaciones de Kiko Matamoros y Marta López.



"No quiero vivir como una enferma", señala Mila en la portada de "Diez Minutos", con un rostro sonriente y animado tras duros meses de tratamiento. Agosto toca a su fin y la asturiana Lara Álvarez lo ha agotado por las playas de Cádiz con su novio, al igual que Ana Milán e Irene Rosales. Ésta aprovecha de paso para lanzar un mensaje a su entorno, que no es otro que el de los Pantoja: "Ahora soy yo quien tira de la economía familiar".